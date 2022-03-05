الدرجة الثانية - "سوبر هاتريك" صوب الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 21

السبت، 05 مارس 2022 - 18:54

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

سحق بترول أسيوط منافسه البداري بستة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 21 لمجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية.

سجل وليد عطية 4 أهداف "سوبر هاتريك" لينقض على صدارة ترتيب الهدافين بـ12 هدفا.

جاء ذلك بعد أن كانت الصدارة بين حسن ديالو مهاجم قنا ووائل علي مهاجم الألومنيوم ولكل منهما 10 أهداف، تراجعا بهم إلى المركز الثاني.

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وإليكم ترتيب الهدافين بعد 21 جولة

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