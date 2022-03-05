تشكيل شتوتجارت - مرموش أساسي للمباراة الثالثة على التوالي ضد مونشنجلادباخ
السبت، 05 مارس 2022 - 18:40
كتب : FilGoal
يبدأ عمر مرموش أساسيا بقميص شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ لحساب الجولة 25 من الدوري الألماني.
وسيكون لقاء اليوم هو الخامس عشر للجناح المصري في الدوري الألماني الموسم الحالي.
ويبدأ مرموش أساسيا للمباراة رقم 12 مع شتوتجارت والثالثة على التوالي عقب تعافيه من فيروس كورونا.
وجاء تشكيل شتوتجارت:
حراسة المرمى: فلوريان مولر
الدفاع: هيروكي إيتو – فالديمير أنتون – كوستناتينوس مافروبانوس – بورنا سوزا
الوسط: أتاكان كارازور – واتارو إندو – تياجو توماس
الهجوم: عمر مرموش – كريس فوريتش – ساسا كالاجديتش
وسبق أن سجل مرموش هدفين وصنع 3 في 988 دقيقة.
ويحتل شتوتجارت المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز البقاء.
نرشح لكم
هدف مولر العكسي يُسقط نقطتين من يد بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن من أجل حلم الدوري الإنجليزي.. مرموش يغير وكيل أعماله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. دورتموند يلغي العضوية الشرفية لمستشار ألمانيا السابق نادي شالكه يفسخ تعاقده مع راعيه الروسي دورتموند يبتعد عن الصدارة بتعادل مع أوجسبورج شارة أوكرانيا وبديل ذهبي.. بايرن ميونيخ يهزم أينتراخت فرانكفورت بمشاركة مرموش.. شتوتجارت يخسر أمام هوفنهايم بهدفين تداعيات أحداث أوكرانيا - لاعب روسي يعلن رفضه للحرب.. وشالكه يحجب راعيه