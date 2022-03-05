تشكيل شتوتجارت - مرموش أساسي للمباراة الثالثة على التوالي ضد مونشنجلادباخ

يبدأ عمر مرموش أساسيا بقميص شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ لحساب الجولة 25 من الدوري الألماني.

وسيكون لقاء اليوم هو الخامس عشر للجناح المصري في الدوري الألماني الموسم الحالي.

ويبدأ مرموش أساسيا للمباراة رقم 12 مع شتوتجارت والثالثة على التوالي عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وجاء تشكيل شتوتجارت:

حراسة المرمى: فلوريان مولر

الدفاع: هيروكي إيتو – فالديمير أنتون – كوستناتينوس مافروبانوس – بورنا سوزا

الوسط: أتاكان كارازور – واتارو إندو – تياجو توماس

الهجوم: عمر مرموش – كريس فوريتش – ساسا كالاجديتش

وسبق أن سجل مرموش هدفين وصنع 3 في 988 دقيقة.

ويحتل شتوتجارت المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز البقاء.