سباليتي: ميلان ليس متحفزا أكثر من نابولي

السبت، 05 مارس 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - نابولي

أصر لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي على أن فريقه أكثر تحفزا من منافسه ميلان قبل لقاء غدا الأحد في قمة الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

ويلتقي الفريقان غدا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بحثا عن فوز يساوي الانفراد بالصدارة.

وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي: "سنرى من الأفضل خلال المباراة، أرى أننا في أفضل حالة ممكنة للعب".

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وأردف "ستيفانو بيولي (مدرب ميلان) بنى فريقا جيدا في آخر عامين، لكن لا أحد متحفز أكثر منا، نحن معا أكثر قوة بالإضافة إلى جماهيرنا".

وأضاف "نأمل أن يباركنا مارادونا وأن تكون ليلة كبيرة".

وأكمل "ليس لدي مشكلة في أن أقول ما هي أهدافنا، نريد أن ننافس على كل شيء، نعرف أن هناك أمر كبير على المحك، هناك إمكانية أن نجعل مسيرتنا خالدة".

وواصل "قلت الأسبوع الماضي إما أن نصبح منسيين أو يتذكرونا للأبد، المواجهات المباشرة تعتمد على عدة عوامل، قد يكون الخصم أفضل منا لكننا أكثر تحفيزا".

وتابع "أرى نضج في أداء اللاعبين، لا يوجد ضغوط وننتظر الوضع المناسب لتغيير الوضع".

وعن نقاط قوة ميلان: "ميلان يبدأ اللعب ببطء من الخلف عن طريق كرات طولية، وقد تكون تمريرات من الحارس لمهاجمين يتمتعون بالسرعة، ولدينا أيضا فيكتور أوسيمين".

وأتم "كرة القدم الحديثة تتمتع بعدة عناصر يمكنك رؤيتها الآن، ليس أن تكون منظما وصعبا، بل أن تكون قادرا على صناعة موقف واحد ضد واحد مع القوة البدنية والجسدية".

ويتصدر بشكل مؤقت الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة عن ميلان ونابولي صاحبا الـ 57 نقطة في المركز الثاني وقبل لقاءهما المرتقب يوم الأحد المقبل.

نابولي ميلان الدوري الإيطالي
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