الدرجة الثانية - الفارق 9 نقاط.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 21

السبت، 05 مارس 2022 - 18:02

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

عزز أسوان صدارته لجدول ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة 21 من الدرجة الثانية.

جاء ذلك بفوزه على المدينة المنورة بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 49 نقطة.

واستغل أسوان تعادل منافسه كيما أسوان مع الألومنيوم، ليصبح الفارق 9 نقاط.

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وإليكم نتائج الجولة 21

وإليكم ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 21

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