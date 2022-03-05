الدرجة الثانية - الفارق 9 نقاط.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 21
السبت، 05 مارس 2022 - 18:02
كتب : رضا السنباطي
عزز أسوان صدارته لجدول ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة 21 من الدرجة الثانية.
جاء ذلك بفوزه على المدينة المنورة بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 49 نقطة.
واستغل أسوان تعادل منافسه كيما أسوان مع الألومنيوم، ليصبح الفارق 9 نقاط.
وإليكم نتائج الجولة 21
⚽ سداسية لبترول أسيوط ضد البداري
تعرف على نتائج دوري الدرجة الثانية المصري pic.twitter.com/W6NvLi8Bda— FilGoal (@FilGoal) March 5, 2022
وإليكم ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 21
🔵 أسوان في صدارة ترتيب دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة الصعيد) بفارق 9 نقاط عن كيما أسوان pic.twitter.com/w4U2X8lm4Q— FilGoal (@FilGoal) March 5, 2022
نرشح لكم
الدرجة الثانية - أسوان يفوز ويستغل تعثر منافسيه.. وبترول أسيوط يضرب بسداسية الدرجة الثانية - الفارق 10 نقاط.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 21 الدرجة الثانية - الداخلية يعزز صدارته لـ مجموعة القاهرة.. والترسانة يتعادل 3-3 مع بورفؤاد الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 21 جولة.. باولو في الصدارة الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 21 الدرجة الثانية – حرس الحدود لا يستغل الهزيمة الكبيرة للأولمبي الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد 20 جولة.. صراع ثنائي على الصدارة الدرجة الثانية - أسوان على الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 20