الدرجة الثانية - أسوان يفوز ويستغل تعثر منافسيه.. وبترول أسيوط يضرب بسداسية

السبت، 05 مارس 2022 - 17:49

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم مباريات مجموعة الجولة 21 لمجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية، حيث فاز أسوان على المدينة المنورة بهدفين دون رد سجلهما ميدو جمال وعاطف زكي ليرتفع رصيد أسوان إلى 49 نقطة.

واستغل أسوان تعادل منافسيه الألومنيوم وكيما أسوان بهدف لكل فريق، حيث تقدم الفلسطيني سامي قعدان لكيما أسوان وتعادل فوزي شعبان للأومنيوم.

وتم طرد إيهاب ياسر ريان وستيفان لاعبي الألومنيوم والمدير الفني للفريق سعيد إبراهيم.

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بذلك يحتل كيما أسوان المركز الثاني بـ49 نقطة، مبتعدا عن المتصدر بـ 9 نقاط، وتراجع الألومنيوم إلى المركز الخامس بـ36 نقطة.

وتعادل ملوي مع المنيا بهدف لكل فريق، حيث تقدم جيمس تيدي للمنيا وتعادل عمرو جنش لملوي.

وانتصر بترول أسيوط على البداري بسداسية مقابل هدف، حيث سجل له وليد عطية "سوبر هاتريك" وعلي الفرارجي "هدفين" للبترول، وبرنس أنساه للبداري، ليرتفع رصيد البترول إلى 37 نقطة في المركز الثالث.

وفاز مركز شباب طامية على قنا بهدفين دون رد سجلهما أحمد سالم ومحمود لوكس ليرتفع رصيده إلى 29 نقطة.

وتعادل الفيوم مع الإعلاميين سلبيا، بينما تقام غدا مباراة ديروط مع سوهاج في ختام الجولة.

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