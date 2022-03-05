مصطفى محمد على دكة بدلاء جالاتاسراي.. وكوكا يقود هجوم كونيا سبور

السبت، 05 مارس 2022 - 17:04

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أعلن دومينيك تورينت مدرب جالاتا سراي تشكيل فريقه لمواجهة كونيا سبور بعد قليل في الجولة الـ 28 من الدوري التركي.

وشهد التشكيل جلوس مصطفى محمد على دكة بدلاء جالاتاسراي.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

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الحارس: إناكي بينا

الدفاع: باتريك فان أنهولت - فيكتور نيلسون - ماركاو - ساشا بوي

الوسط: إريك بولجار - بيركان كوتلو

أمامهما: كريم أكتورأوغلو - أليكساندرو تشايشالدو - إيمري كيلينيتش

الهجوم: بافيتيمبي جوميش

وجاءت مقاعد البدلاء كالآتي: فيرناندو موسليرا - جانكات - عمر عبدلاوي - طاليان أنطاليالي - ريان بابل - مصطفى محمد - عمر بايرام - أوليمبيو موروتان - هليل ديرفيسوجلو - سميح رايا

ويحتل جالاتا سراي المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 35 نقطة، ويأتي كونيا سبور في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

ولعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي هذا الموسم 32 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

على الجانب الآخر يقود أحمد حسن "كوكا" هجوم كونيا سبور.

ولعب كوكا مع كونيا سبور هذا الموسم 28 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

مصطفى محمد جالاتاسراي
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