الزمالك يعلن شفاء طارق حامد ومشاركته في المران

السبت، 05 مارس 2022 - 16:30

كتب : إبراهيم رمضان

طارق حامد مران الزمالك

أعلن الزمالك عبر موقعه تماثل لاعبه طارق حامد للشفاء والسماح له بالمشاركة في مران الفريق اليوم السبت.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعرض لاعب الوسط البالغ عمره 33 عاما لإصابة قوية في الركبة أبعدته عن المباريات منذ 21 ديسمبر الماضي.

وكشف الزمالك موافقة جهازه الطبي على مشاركة اللاعب في المران بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

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ويستضيف الزمالك فريق الجونة يوم الإثنين في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وهو آخر لقاء لأسامة نبيه المدرب المؤقت للفريق والذي تولى المهمة بعد فسخ عقد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح الزمالك تعاقده مع المدرب البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا الذي قاد النادي في 2015.

وسيكون لقاء الوداد في القاهرة يوم السبت هو الأول لفيريرا مع الفريق.

طارق حامد الزمالك
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