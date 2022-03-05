عبد السميع لاعب الاتحاد يصاب بقطع في الرباط الصليبي مرة أخرى بعد 7 أشهر

تعرض عبد السميع إبراهيم لاعب فريق الاتحاد السكندري لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مران يوم الجمعة.

وأوضح عمرو الأشلم طبيب الفريق لـFilGoal.com أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب على الأقل 6 أشهر.

وكان عبد السميع (23 عاما) إصابة بقطع في الرباط الصليبي لكنه في قدمه الأخرى في أغسطس الماضي.

ويقضي "سيمو" موسمه الثاني مع زعيم الثغر منذ رحل عن نادي المنصورة.

في الموسم الماضي شارك الجناح في 23 مباراة مع الاتحاد وسجل هدفين وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولم يلعب أي مباراة منذ 17 أغسطس الماضي حين شارك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 31 من الموسم الماضي للدوري.