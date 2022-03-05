عبد السميع لاعب الاتحاد يصاب بقطع في الرباط الصليبي مرة أخرى بعد 7 أشهر
السبت، 05 مارس 2022 - 15:20
كتب : هاني العوضي
تعرض عبد السميع إبراهيم لاعب فريق الاتحاد السكندري لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مران يوم الجمعة.
عبد السميع إبراهيم
النادي : الاتحاد السكندري
وأوضح عمرو الأشلم طبيب الفريق لـFilGoal.com أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب على الأقل 6 أشهر.
وكان عبد السميع (23 عاما) إصابة بقطع في الرباط الصليبي لكنه في قدمه الأخرى في أغسطس الماضي.
ويقضي "سيمو" موسمه الثاني مع زعيم الثغر منذ رحل عن نادي المنصورة.
في الموسم الماضي شارك الجناح في 23 مباراة مع الاتحاد وسجل هدفين وأرسل تمريرتين حاسمتين.
ولم يلعب أي مباراة منذ 17 أغسطس الماضي حين شارك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 31 من الموسم الماضي للدوري.
نرشح لكم
الأهلي يطالب بـ"تدارك الأخطاء وتحقيق تكافؤ الفرص" في الدوري أين هم الآن.. لاعبو الزمالك في الولاية الأولى لـ فيريرا فيريرا: سعيد بالعودة إلى بيتي.. شكرا جمهور الزمالك ريان يكشف ما قاله إبراهيم حسن لـ ثابت البطل عند تفاوض الأهلي مع ياسر رضوان المصري يكشف لـ في الجول سبب تحويل أحمد الشيخ للتحقيق خبر في الجول - رباعي الزمالك يجتمع مع رئيس النادي.. وأمير يستكمل مفاوضات التجديد عملا معه في آخر تجربتين.. تعرف أكثر على مساعدي فيريرا في الزمالك "في مكانة مختلفة تماما" و"جعلني أعيش أفضل فترات حياتي".. ماذا قال لاعبو الزمالك عن فيريرا