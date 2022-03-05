وليد الكرتي في قائمة المغرب الأولية لمواجهة الكونغو الديمقراطية

أعلن بيراميدز تلقيه إخطارا من المغرب باستدعاء لاعبه وليد الكرتي لقائمة منتخب بلده الأولية استعدادا لمواجهتي الكونغو الديمقراطية في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويلعب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، التي يقودها هيكتور كوبر مدرب مصر الأسبق، في 25 و29 مارس الجاري.

وتستضيف الكونغو الديمقراطية لقاء الذهاب بينما يجري الإياب في الدار البيضاء.

وأوضح خطاب الاتحاد المغربي لكرة القدم أن الكرتي انضم للقائمة الأولية وسيعلن الفريق القائمة النهائية خلال أيام.

وشارك الكرتي (27 عاما) في 5 مباريات مع المغرب وسجل هدفا وحيدا.

كان ضمن قائمة أسود الأطلس في كأس العرب 2021 التي ودعها المغرب في الدور ربع النهائي.

ولم يشارك الكرتي في كأس إفريقيا 2021 التي ودعها المغرب في الدور ربع النهائي بالخسارة أمام مصر بنتيجة 2-1.

وسجل الكرتي 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين في 9 مباريات شارك بها مع بيراميدز في الدوري المصري.