وست هام يونايتد.. منافس محمد صلاح المفضل

مساء السبت على ملعب أنفيلد رود سيتحدى محمد صلاح فريق المطارق للمرة العاشرة في مشواره الكروي.

النادي اللندني يعتبر المنافس المفضل بالنسبة لأيقونة مصر وليفربول، جنبا إلى جنب مع واتفورد.

لم لا ووست هام أكثر فريق سجل محمد صلاح في شباكه.

في 9 مواجهات سابقة لـ محمد صلاح ضد فريق المدرب ديفيد مويس، فاز 7 مرات وخسر مباراة وحيدة.

الهزيمة الوحيدة كانت في الموسم الجاري، لذلك يتطلع محمد صلاح للثأر واستمرار مطاردة ليفربول لفريق مانشستر سيتي في صراع ملتهب على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المواجهات التسع لـ محمد صلاح ضد وست هام هز الشباك 9 مرات، وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

في الموسم الماضي أحرز 3 أهداف في مرمى وست هام، وفي لقاء الموسم الجاري أرسل تمريرة حاسمة لترينت أليكساندر-أرنولد.

يتطلع محمد صلاح لهدفه العاشر في عرين المطارق، ليعزز تصدره لقائمة هدافي الدوري، التي يعتليها برصيد 19 هدفا.

وليضيق الخناق على مانشستر سيتي ويعيد الفارق إلى 3 نقاط مرة أخرى بين الأخير وليفربول.