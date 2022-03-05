سبورت: شرط من رايولا لتعاقد برشلونة مع هالاند

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود شرط لمينو رايولا وكيل إيرنلج هالاند لاعب دورتموند لتعاقد برشلونة معه في الموسم المقبل.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند برشلونة

شرط رايولا لإعطاء الضوء الأخضر لإدارة برشلونة للتعاقد مع هالاند هو تعاقد الفريق الإسباني مع نصير مزراوي أيضا ظهير أيمن أياكس والذي يمثله رايولا.

فكرة اشتراط رايولا التعاقد مع هالاند لا تعد مزعجة لإدارة برشلونة والتي تراقب وضعية الظهير الأيمن المغربي بافعل لوجود رغبة في التعاقد معه في الموسم المقبل.

على الجانب الآخر فإند حركة هالاند وحديثه مع الأندية الأخرى لا تعجب إدارة بورسيا دورتموند لسببين.

السبب الأول هو أن الإدارة لم تحتمع مع رايولا أو اللاعب حتى الآن من أجل تقرير مستقبله، والسبب الثاني هو وجود رغبة عند دورتموند في التعاقد مع نصير مزراوي لذلك فإنهم قد توقعوا وجود بادرة من رايولا في هذا الشأن.

وفقا لبعض التقارير في ألمانيا فأن سببا آخرا يغضب إدارة دورتموند من تحركات رايولا وهو رغبة النادي الألماني في الإبقاء على هالاند لموسم إضافي وهو شيء لم يضعه رايولا في حساباته.

هالاند الذي يعاني من إصابة في الوقت الحالي ستبعده حتى شهر إبريل، شارك مع دورتمونج خلال الموسم الحالي في 20 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 23 هدفا وصناعة 6 آخرين.