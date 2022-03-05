فيريرا: سعيد بالعودة إلى بيتي.. شكرا جمهور الزمالك

أعرب جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الجديد عن سعادته بالعودة إلى الأخير الذي أعلن التعاقد معه يوم الجمعة.

ونشر البرتغالي صورة عبر حسابه في إنستجرام قائلا:"سعيد بالعودة إلى بيتي".

وعلق "شكرا جمهور الزمالك على رسائلكم وكلامكم الجميل. سعيد بالعودة، طموحي كبير. أراكم قريبا".

وسيعود "البروفيسور" البالغ عمره 75 عاما إلى مقعد الرجل الأول في القلعة البيضاء بعد 7 سنوات.

وسيخلف فيريرا، مدرب بورتو وبنفيكا وسبورتينج لشبونة السابق، المدرب باتريس كارتيرون الفرنسي الذي فسخ الزمالك تعاقده يوم الإثنين الماضي.

وأعلن مرتضى منصور عبر قناته في يوتيوب التعاقد مع فيريرا لمدة عام ونصف وقال إن الأخير سيرافقه مساعد ومحلل أداء ومدرب لياقة.

وعلم FilGoal.com أن أول مباراة لفيريرا مع الفريق ستكون ضد ضيفه الوداد يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.