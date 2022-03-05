زينشينكو: لولا عائلتي لذهبت للقتال في أوكرانيا

السبت، 05 مارس 2022 - 12:15

كتب : FilGoal

أوليكساندر زينشينكو - السويد وأوكرانيا - يورو 2020

أعرب أولكساندر زينشينكو لاعب مانشستر سيتي عن ألمه مما يحدث لوطنه أوكرانيا التي تعتدي عليها روسيا منذ أيام.

اوليكساندر زينتشينكو

النادي : مانشستر سيتي

وقال زينشينكو لـBBC:"ربما ينتابك أسوأ شعور حين يموت قريبك، تشعر بسوء شديد، لكن الأمر أسوأ من ذلك. البكاء ينتابني من لا شيء. كل شيء يدور في رأسي، تتخيل المكان الذي ولدت فيه وترعرت، أصبح أرضا خاوية على عروشها".

وأضاف "صراحة، لولا ابنتي وعائلتي لذهبت إلى هناك. ولدت هكذا، أعرف عقلية شعبي. فخور جدا أنني أوكراني، وسأظل كذلك حتى الموت. الأوكرانيون يفضلون الموت على الاستسلام".

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وفرضت دول عديدة عقوبات على روسيا بعد عدوانها على أوكرانيا.

وعلى صعيد كرة القدم قرر الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم "فيفا" و"يويفا" استبعاد فرق روسيا من المنافسات.

وبالتالي فقدت روسيا فرصة التأهل إلى كأس العام 2022 بعدما كانت بلغت ملحق التصفيات الأوروبية.

زينشينكو أوكرانيا روسيا مانشستر سيتي
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