طارق مصطفى: كنت سأستبعد مصطفى محمد بعد إشارته في لقاء الجابون

السبت، 05 مارس 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

مصطفى محمد في مران منتخب مصر

قال طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر ولاعب الزمالك السابق إنه كان يميل إلى عقاب المهاجم مصطفى محمد بعد واقعة مباراة الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

مصر

وبدا مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي وكأنه يهاجم أحدا بعدما سجل هدف تعادل مصر أمام الجابون في سبتمبر الماضي.

وصرح مصطفى عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "ما حدث لم يكن متوقعا، لم نر الواقعة في الملعب".

أخبار متعلقة
ريان يكشف ما قاله إبراهيم حسن لـ ثابت البطل عند تفاوض الأهلي مع ياسر رضوان مواعيد مباريات اليوم 5 مارس 2022 - الأهلي والمريخ.. ومواجهة صعبة لـ ليفربول المصري يكشف لـ في الجول سبب تحويل أحمد الشيخ للتحقيق ملف - كل ما قاله محمد صلاح في لقاء خاص

وواصل "قبل صعودنا الطيارة في طريق العودة إلى مصر، سيد معوض جعلني أرى ما حدث".

واستمر "لا أعرف إشارة مصطفى كانت موجهة لمن، لكنها كانت مرفوضة".

وأتم "كان لابد من قرار بعدها لكننا لم نكمل مع الفريق، كنت سأستبعده".

مباراة الجابون كانت الأخيرة للجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة المدرب حسام البدري.

وانضم مصطفى لقائمة مصر بعدها مع المدرب الحالي كارلوس كيروش.

وكان مصطفى محمد مهاجم مصر الأساسي في كأس إفريقيا 2021 التي احتل الفراعنة وصافتها.

مصطفى محمد منتخب مصر
نرشح لكم
محمد صلاح عن تفاوت مستواه بين ليفربول ومصر: أنا ثاني هدافي المنتخب كاف يعلن المواعيد النهائية لمواجهات تصفيات كأس العالم والملاعب.. 3 مباريات في توقيت واحد نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش وزير الرياضة: كيروش طلب غلق استاد القاهرة قبل لقاء السنغال.. و60 ألف يحضرون اللقاء النني: فخور بما قدمه منتخب مصر في أمم إفريقيا.. وهذا ما خفف من إحباطنا العطار: الزمالك طلب حضور الجماهير لمباراة الوداد.. ولا توجد أزمة بين كيروش واتحاد الكرة على هامش مواجهة تصفيات كأس العالم.. وفد من السنغال يزور مقر اتحاد الكرة خبر في الجول - كيروش غير راضٍ عن الأداء في الدوري.. وكيف سيختار اللاعبين لمواجهة السنغال
أخر الأخبار
أين هم الآن.. لاعبو الزمالك في الولاية الأولى لـ فيريرا 10 دقيقة | تقرير في الجول
فيريرا: سعيد بالعودة إلى بيتي.. شكرا جمهور الزمالك 15 دقيقة | مصر
حوار - أرتيتا: أريد أن أجعل ملعب الإمارات الأصعب في إنجلترا.. وهذا سبب رحيل أوباميانج 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
زينشينكو: لولا عائلتي لذهبت للقتال في أوكرانيا ساعة | أوروبا
رومانو: كريستنسن رفض عروضا إنجليزية.. وخطوات قليلة على الانضمام لـ برشلونة 2 ساعة | ميركاتو
طارق مصطفى: كنت سأستبعد مصطفى محمد بعد إشارته في لقاء الجابون 2 ساعة | منتخب مصر
ريان يكشف ما قاله إبراهيم حسن لـ ثابت البطل عند تفاوض الأهلي مع ياسر رضوان 2 ساعة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 5 مارس 2022 - الأهلي والمريخ.. ومواجهة صعبة لـ ليفربول 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 3 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد