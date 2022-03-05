طارق مصطفى: كنت سأستبعد مصطفى محمد بعد إشارته في لقاء الجابون

قال طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر ولاعب الزمالك السابق إنه كان يميل إلى عقاب المهاجم مصطفى محمد بعد واقعة مباراة الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي مصر

وبدا مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي وكأنه يهاجم أحدا بعدما سجل هدف تعادل مصر أمام الجابون في سبتمبر الماضي.

وصرح مصطفى عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "ما حدث لم يكن متوقعا، لم نر الواقعة في الملعب".

وواصل "قبل صعودنا الطيارة في طريق العودة إلى مصر، سيد معوض جعلني أرى ما حدث".

واستمر "لا أعرف إشارة مصطفى كانت موجهة لمن، لكنها كانت مرفوضة".

وأتم "كان لابد من قرار بعدها لكننا لم نكمل مع الفريق، كنت سأستبعده".

مباراة الجابون كانت الأخيرة للجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة المدرب حسام البدري.

وانضم مصطفى لقائمة مصر بعدها مع المدرب الحالي كارلوس كيروش.

وكان مصطفى محمد مهاجم مصر الأساسي في كأس إفريقيا 2021 التي احتل الفراعنة وصافتها.