ريان يكشف ما قاله إبراهيم حسن لـ ثابت البطل عند تفاوض الأهلي مع ياسر رضوان

السبت، 05 مارس 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

انتخابات الأهلي - إبراهيم حسن

استرجع ياسر ريان نجم مصر والأهلي السابق منافسته الشديدة مع زملائه للمشاركة في المباريات، مشيرا إلى أن إبراهيم حسن زميله آنذاك كان الظهير الأيمن الوحيد في الفريق.

وقال ريان مازحا عبر قناة إم.بي.سي مصر:"كان ممنوعا دخول ظهير أيمن للأهلي".

وأضاف "ذهبت مرة إلى ثابت البطل (مدير الكرة السابق في الأهلي) قلت له: لقد تعبت، هناك مجدي طلبة ومحمد عمارة وأحمد نخلة وسعيد عبد العزيز وأحمد أبو مسلم، 20 ظهير أيسر في الفريق".

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واستمر "ثم قرأت أن النادي يفاوض ياسر رضوان، كنت أجلس مع ثابت البطل فجاء إبراهيم حسن وقال للأخير: ما هذا، ما هذا الذي قرأت؟".

وواصل "فقلت لإبراهيم حسن: أنت الظهير الأيمن الوحيد في الفريق بينما أنافس 7 أو 8 لاعبين في مركزي".

وأتم "إبراهيم حسن شعر بالضيق من الأمر".

دخل ياسر رضوان الأهلي في 2002، بعد عامين من رحيل إبراهيم حسن رفقة توأمه حسام حسن إلى الزمالك.

لعب إبراهيم حسن في الأهلي منذ نعومة أظافره قبل أن ينتقل لباوك اليوناني ثم نيوشاتل السويسري وعاد للأول في 1992.

بعد 8 أعوام انتهت رحلته في القلعة الحمراء ليرحل مع العميد إلى الزمالك وعمرهما 34 عاما.

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