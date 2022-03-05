مواعيد مباريات اليوم 5 مارس 2022 - الأهلي والمريخ.. ومواجهة صعبة لـ ليفربول
السبت، 05 مارس 2022 - 10:34
كتب : FilGoal
يخوض الأهلي اليوم مباراة الجولة الأولى المؤجلة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الأهلي مع المريخ السوداني على ملعب الأهلي وي السلام في تمام الساعة 9:00 مساء (Beinsports 3).
وفي الدوري الإنجليزي يستضيف ليفربول فريق وست هام في تمام الساعة 7:30 مساء (Bein sports 1 premium)
ويلعب ريال مدريد مع ريال سوسيداد في الدوري الأسباني الساعة 10:00 (BeIn Sports 1 premium)
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