مواعيد مباريات اليوم 5 مارس 2022 - الأهلي والمريخ.. ومواجهة صعبة لـ ليفربول

يخوض الأهلي اليوم مباراة الجولة الأولى المؤجلة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع المريخ السوداني على ملعب الأهلي وي السلام في تمام الساعة 9:00 مساء (Beinsports 3).

وفي الدوري الإنجليزي يستضيف ليفربول فريق وست هام في تمام الساعة 7:30 مساء (Bein sports 1 premium)

ويلعب ريال مدريد مع ريال سوسيداد في الدوري الأسباني الساعة 10:00 (BeIn Sports 1 premium)

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