مواعيد مباريات اليوم 5 مارس 2022 - الأهلي والمريخ.. ومواجهة صعبة لـ ليفربول

السبت، 05 مارس 2022 - 10:34

كتب : FilGoal

الأهلي صنداونز

يخوض الأهلي اليوم مباراة الجولة الأولى المؤجلة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع المريخ السوداني على ملعب الأهلي وي السلام في تمام الساعة 9:00 مساء (Beinsports 3).

وفي الدوري الإنجليزي يستضيف ليفربول فريق وست هام في تمام الساعة 7:30 مساء (Bein sports 1 premium)

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ويلعب ريال مدريد مع ريال سوسيداد في الدوري الأسباني الساعة 10:00 (BeIn Sports 1 premium)

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مواعيد مباريات السبت والقنوات الناقلة
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