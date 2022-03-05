المصري يكشف لـ في الجول سبب تحويل أحمد الشيخ للتحقيق

السبت، 05 مارس 2022 - 10:33

كتب : حامد وجدي

أحمد الشيخ - المصري

مساء الخميس أصدر المصري قرارا بتحويل اللاعب أحمد الشيخ إلى التحقيق بناء على مذكرة من الجهاز الفني بقيادة التونسي معين الشعباني.

أحمد الشيخ

النادي : المصري

المصري

الجناح المنتقل للمصري مطلع الموسم الجاري لم يشارك في أي مباراة مع الفريق منذ 20 يناير الماضي.

وكشف حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري السبب الذي أدى إلى تحويل اللاعب إلى التحقيق.

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فقال عمار لـFilGoal.com:"الشيخ رفض التدرب مع المستبعدين من مباراة أوتوهو في الكونفدرالية".

وأضاف "لذلك صدر القرار وسيتم التحقيق معه خلال الأسبوع الجاري".

يوم الأحد حل المصري ضيفا على أوتوهو الكونغولي وخسر بهدف في لقاء غاب عنه الشيخ.

اللاعب البالغ عمره 29 عاما شارك مع المصري في 8 مباريات وسجل هدفا وحيدا كان في شباك مصر للمقاصة.

ويحل المصري ضيفا على طلائع الجيش يوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

وفي 13 مارس الجاري يستضيف أوتوهو في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية.

ويحتل المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط مبتعدا بنقطتين عن مازيمبي المتصدر.

أحمد الشيخ المصري
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