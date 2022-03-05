عودة للصدارة.. إنتر يكتسح ساليرنيتانا بخماسية

اكتسح إنتر ضيفه ساليرنيتانا بخماسية دون رد في افتتاح الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف إنتر: لاوتارو مارتينيز (هاتريك) وإدين دجيكو (ثنائية).

إنتر أنهى سلسلة 5 مباريات دون فوز في جميع المسابقات، 4 منها لم يهز فيها شباك المنافسين.

وتصدر بشكل مؤقت الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة عن ميلان ونابولي صاحبا الـ 57 نقطة في المركز الثاني وقبل لقاءهما المرتقب يوم الأحد المقبل.

وأصبح إنتر أول فريق يسجل 10 أهداف في نفس الموسم ضد الخصم ذاته ودون أن يستقبل أهدافا منذ فيورنتينا في موسم 1958-59 ضد تورينو.

تقدم لاوتارو مارتينيز أولا لإنتر في الدقيقة 22 بعدما تلقى بينية من نيكولو باريلا.

وكسر لاوتارو مارتينيز صيامه التهديفي الذي دام 8 مباريات كاملة فسجل ثلاثية في 56 دقيقة.

فلم يسجل الأرجنتيني في الدوري الإيطالي منذ ديسمبر الماضي، ووصل للهدف رقم 50 في الدوري الإيطالي بقميص إنتر.

وفي الدقيقة 40 تكرر نفس الهدف، باريلا يمرر ولاوتارو يهز الشباك لتصبح النتيجة 2-0.

في الشوط الثاني أكمل الأرجنتيني الهاتريك الخاص به بعدما حوّل عرضية إدين دجيكو في الدقيقة 56.

وصنع روبن جوسينس أول أهدافه بقميص إنتر بعد دقيقتين من مشاركته كبديل عوضا عن ماتيو دارميان في أول مباراة له مع إنتر في الدوري.

في الدقيقة 64 صنع هدفا لدجيكو، والبوسني سجل الهدف الثاني له والخامس للنيراتزوري في الدقيقة 69.

فوز ارتقى بإنتر للصدارة، بينما ظل سالرينتانا في القاع برصيد 15 نقطة بعدما تعادل في آخر 4 مباريات.