برشلونة يهزم ريال مدريد في سباق "بيدري الجديد"

السبت، 05 مارس 2022 - 00:13

كتب : FilGoal

بابلو توري

أعلن برشلونة رسميا عن تعاقده مع اللاعب الواعد بابلو توري من ريسينج سانتاندير، حيث سينضم للفريق الثاني في النادي الكتالوني.

وأكد برشلونة تعاقده مع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، وذلك في بيان رسمي.

وقال النادي في بيانه: "برشلونة وريسينج سانتاندير توصلا لاتفاق بشأن انتقال اللاعب بابلو توري".

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وأوضح "قيمة الاتفاق تصل إلى 5 مليون يورو كمبلغ ثابت، وإضافات متعلقة بتطور اللاعب في السنوات المقبلة، قد تتخطى 20 مليون يورو".

واختتم "بابلو توري سينهي الموسم في فريقه الحالي، وسيوقع على عقد ينتهي في 30 يونيو 2026، بشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو".

وبحسب التقارير فإن برشلونة تغلب على غريمه ريال مدريد الذي كان يسعى للتعاقد مع بابلو توري أيضا.

ولقب اللاعب بـ "بيدري الجديد" لتشابه بدايته مع بيدري جونزاليس نجم برشلونة الحالي، الذي أتاه في سن مقارب من لاس بالماس.

برشلونة الدوري الإسباني بابلو توري
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