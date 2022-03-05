خبر في الجول - رباعي الزمالك يجتمع مع رئيس النادي.. وأمير يستكمل مفاوضات التجديد

السبت، 05 مارس 2022 - 00:04

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع رباعي الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الرباعي هو: محمد أبو جبل وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه.

وخلال الجلسة تم الحديث عن مستقبل الرباعي في الفترة المقبلة مع النادي، وإثبات حسن النية في الحضور وفقا لقرار رئيس النادي.

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وتقرر أن يستكمل أمير مرتضى المشرف العام على الكرة عملية التفاوض مع الرباعي في الفترة المقبلة.

وتحدث مرتضى منصور في فيديو الخميس نشر عبر صفحته قائلا: "محمد أبو جبل أخبرني بقدوم شقيقه ووكيله وغدا سيجتمع معنا لنتمم تجديد تعاقده".

وأضاف "حازم إمام جاء اليوم وسيجلس معنا اليوم لتجديد تعاقده".

وأكمل مرتضى حديثه "عمر السعيد تواصل معي وقلت له يجب أن تأتي مساء اليوم لتخبرني بموقفك ولا توجد مشكلة معه".

وتابع "رزاق سيسيه يتحدث اللغة الفرنسية ونبحث عن شخص يترجم لنا ولم يكن على علم بموعد المهلة".

وكان مرتضى منصور قد صّرح الخميس لـFilGoal.com في تصريحات مقتضبة: "طارق حامد يجتمع الآن مع أمير مرتضى في المنزل للاتفاق على التجديد".

وأتم "وكما قلت في الفيديو المنشور مسبقا إن طارق سنجتمع معه مساء الخميس، لإتمام التجديد والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالعقد".

وأعلن الزمالك تعيين جوسفالدو فيريرا مديرا فنيا للأبيض بعقد يمتد لموسم ونصف.

(طالع التفاصيل)

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا خلف بترو أتليتكو والوداد بعدما جمع نقطتين من أول 3 مباريات.

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