كارتيرون يعود إلى السعودية من بوابة الاتفاق.. ومهمته الأولى ضد فريقه السابق

الجمعة، 04 مارس 2022 - 22:48

كتب : FilGoal

كارتيرون

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن الزمالك يوم الإثنين الماضي.

وكشف الاتفاق أنه تعاقد مع كارتيرون (51 عاما) حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح عبر موقعه أن كارتيرون سيقود مران الفريق يوم الأحد استعدادا لمواجهة ضيفه النصر يوم الجمعة في الدوري السعودي.

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وكان الاتفاق استغنى عن خدمات مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش يوم الثلاثاء.

وعلم FilGoal.com أن النادي كان مهتما بكارتيرون ليخلف ميلويفيتش في قيادة الفريق.

وأوضح مصدر مقرب من كارتيرون لـFilGoal.com قبل أيام أن الأخير ليس سعيدا بالراتب الذي عرضه الاتفاق.

لكنه وقع الآن على عقد قيادته لفارس الدهناء.

ويحتل الاتفاق المركز 13 في ترتيب الدوري السعودي ورصيده 23 نقطة.

الاتفاق سيكون ثالث ناد سعودي يقوده كارتيرون بعد النصر والتعاون.

في 2017 قضى كارتيرون 5 أشهر مع النصر، رحل بعد نهاية الموسم الذي احتل فيه المركز الثالث في ترتيب الدوري.

ودرب التعاون لمدة 6 أشهر وترك الفريق في مركز متقدم في ترتيب الدوري قبل أن يعود للزمالك في مارس الماضي.

كارتيرون الاتفاق السعودي
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