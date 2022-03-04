أهلي جدة يعلن إقالة مدربه

الجمعة، 04 مارس 2022 - 22:48

كتب : FilGoal

بيسنيك هاسي - مدرب أهلي جدة السعودي

أعلن الأهلي السعودي إقالة مدربه بيسنيك هاسي وذلك عقب الخسارة الأخيرة أمام الاتفاق بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأهلي في بيانه: "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إنهاء علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيسنيك هاسي".

وأضاف البيان "قدمت إدارة النادي شكرها للمدرب على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الكروي الأول، متمنية له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة".

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ويحتل أهلي جدة المركز الحادي عشر بـ25 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و10 تعادلات و8 هزائم.

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