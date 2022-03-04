"في مكانة مختلفة تماما" و"جعلني أعيش أفضل فترات حياتي".. ماذا قال لاعبو الزمالك عن فيريرا

في تصريح سابق قال محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي لإذاعة الشباب والرياضة: "جوزفالدو فيريرا في مكانة مختلفة تماما".

المدرب البرتغالي عاد لتدريب الزمالك في ولاية ثانية بعدما قاد الأبيض في موسم 2014-15 لحصد ثنائية تاريخية.

FilGoal.com يستعرض ما قاله أبناء الزمالك الذين تدربوا تحت قيادة المدرب البرتغالي البالغ 75 عاما في تصريحات سابقة طيلة السنوات الماضية وكيف ساهم في بناء فريق ينافس على الألقاب بل ويحققها.

الإجابات تُحدد لنا ملامح شخصية المدرب بشكل أوضح وكذلك كيفية تأثيره على الفريق.

جعلني أعيش أفضل فترات حياتي

لتكون البداية مع طارق حامد الذي لم يشارك أساسيا في بداية ولاية البرتغالي لكنه اعترف أنه كان السبب الرئيسي فيما وصل له حتى الآن.

وهذا ما قاله لاعب وسط منتخب مصر والأبيض عن مدربه في حوار سابق مع FilGoal.com: "فيريرا مدرب كبير.. في أول اجتماع لي معه قال لن تلعب معي إذا لم تعرف كيف تدافع، ضحكت في وقتها لكن الآن علمت ما معنى أن تدافع. ليس فقط أن أقطع الكرة لكن استخلاصها بلا أخطاء".

"علمني كيف تقطع الكرة وتتمركز بشكل صحيح دون ارتكاب أخطاء".

"قديما كنت ممكن أرتكب 20 خطأ في المباراة، مع الزمالك انخفض المعدل أحيانا مباريات تمر بدون أن أرتكب أي خطأ أو خطأ واحد أو أثنين. منذ لعبت مع فيريرا لم أحصل إلا على إنذار واحد".

"كنت جيدا في الملعب مع ارتكاب أخطاء كثيرة لكن الآن أصبحت جيدا وبدون أخطاء فهذا تطور لي ممكن الجمهور لا يلاحظه لكن هذا يجعلني أعيش أفضل فترات حياتي، أيضا الزيادة العددية مع الهجوم مرتبطة بعدد المهاجمين من المنافسين".

"استفدت من كل المدربين الذين عملت معهم. لكن هذا الرجل (فيريرا) جعلني أعيش أفضل فترات حياتي يقف على التفاصيل الدقيقة والصغيرة وتشعر بالفرق بها في الملعب".

"فيريرا يعلمنا الكرة من جديد. هذا ليس فقط في المران وإذا طبقته في المباراة تجد الأمر سهل جدا في الملعب. ومن الممكن أن تسجل".

"لابد أن تكون مُنتج في الملعب.. مثلا علمني عندما تأتي الكرة من الظهير الأيمن مستحيل أن أعيدها له مرة أخرى لابد من الدوران ونقل الملعب. إذا فعلت غير ذلك تكون كارثة عند فيريرا وينفعل علينا".

"حتى لو ضغط عليك لاعبين أو ثلاثة لابد ألا تعيد الكرة للجبهة التي أتت منها الكرة وطبعا يعطيك حلولا كيف تدور وتغير اتجاهك لكن لابد أن يكون ذهنك صافي تماما طوال الـ90 دقيقة هو أمر صعب ويحتاج للتركيز لكن في الملعب تجد أنك إذا فعلت هذا تظهر بشكل رائع ويفتح زوايا تمرير مختلفة".

لا نعرف كيفية لعب كرة القدم

قال صالح موسى لاعب الزمالك السابق في موسم الثنائية: "بعد أول مران لـ فيريرا مع الزمالك أخبرنا أننا لا نعرف كيفية لعب كرة القدم".

"فيريرا أخبرنا بذلك خلال المحاضرة بعد أول مران. حديثه كان صادما بالنسبة لنا".

"فيريرا مدرب بشخصية قوية جدا وعمل بجد معنا ونجح في تطويرنا بشدة. الكل كان مقتنعا بقدراته".

وهو ما تشاركه فيه إبراهيم صلاح لاعب الأبيض السابق والمقاولون العرب الحالي إذ قال خلال استضافته ببرنامج الحريف بقناة دي إم سي سبورتس: "في أول تدريب لفيريرا قال لنا ليس لديكم فكرة عن كرة القدم، ثم فوجئنا بتقسيم الملعب عدة خطوط لم نكن نفهما وخلال 40 يومًا فترة توقف الدوري بسبب أحداث الدفاع الجوي، علمنا أمور عديدة وتأكدنا أنه كان محقا في كلامه".

وأضاف: "وقتها لم يدخل مرمى الزمالك هدف إلا بالموت، المنظومة بالكامل كانت تسير بشكل صحيح، لقد طور أداءنا بشكل كبير وطبق مبدأ الثواب والعقاب بشكل فعال ومنح كل لاعب حقه ويقنع الأساسي والاحتياطي".

وواصل: "محاضرة الفيديو لفيريرا كان أكثر ما نخشاه، لقد كان يحاسب اللاعبين على أدق التفاصيل، فإذا اعترض لاعب عند تبديله أو قام بربط الحذاء أثناء سير اللعب يقوم بتوبيخه ومعاقبته أمام الجميع".

وأتم إبراهيم صلاح: "فيريرا لم يخش نجومية أي لاعب، لقد استبعد أيمن حفني 4 مباريات بسبب موقف ما ثم أعاده بشكل أساسي لأنه يعلم أنه لاعب مهم بصفوف الفريق، كما كان لديه طاقم كامل في خدمته إضافة إلى تدريباته الجادة سواء للأساسيين أو الاحتياطيين".

التعامل والشخصية

محمد سالم لاعب الزمالك السابق تحدث عبر موقع النادي قائلا: "هو رجل محبوب من الجميع ويتعامل نفسيا بشكل رائع مع اللاعبين ومدرب عالمي بكل معنى الكلمة".

فيما قال مصطفى فتحي عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا:"فيريرا مدرب رائع للغاية ومن أفضل المدربين الذين جاءوا إلى مصر".

وواصل"ارتحت في العمل معه كثيرا وعلاقتي به كانت رائعة".

وقال باسم مرسي عبر أون سبورت سابقا: "فيريرا أستاذ، لو استمر لفاز الزمالك بالدوري كل موسم، هذه قناعتي. بالطبع حزن اللاعبون لرحيله".

أما حازم إمام قائد الزمالك قال عبر برنامج (يحدث في مصر): "هو يعلم كيف يسيطر على اللاعبين بشخصيته القوية".

حمادة طلبة قال في وقت سابق لـ DMC sports: "كنا في حالة ملل كبيرة من تدريبات فيريرا، لكنها صنعت الفارق بعد ذلك وفزنا بثنائية الدوري والكأس".

"فيريرا كان له دورا مهما في شخصية كل لاعب وفي شخصيتي أنا بشكل خاص، لقد خلق جوا رائعا بين اللاعبين وجعل الجميع يحبون بعضهم، لذلك كنا ننجح في تحقيق الانتصارات".

تأثير فيريرا ظل ملازما للاعبي الأبيض حتى بعد سنوات من رحيله.

حينما تواصل FilGoal.com من عامين مع حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق وجدنا على حسابه الشخصي ببرنامج "واتساب" صورة فيريرا المدير الفني البرتغالي الأسبق للفارس الأبيض فما هو السبب؟

أجاب طلبة عبر برنامج "خيمة في الجول" قائلا: "فيريرا أعظم من درب الزمالك لقد جاء للنادي وأنا لا ألعب بشكل أساسي لعامين وحولني وجعل مني لاعبا جيدا".

"هو صاحب فضل كبير عليّ وعلى جميع لاعبي الزمالك الذين تدربوا تحت يده، هو أعظم من درب نادي الزمالك".

"فيريرا امتاز بتنويع أسلوب اللعب والسيطرة على المباراة، يعرف كيف يلعب كل مباراة من أجل الفوز، واللاعبين أخرجوا كل ما لديهم من أجله".

"استمررنا 45 يوما نتدرب في وسط الملعب فقط، كل التدريبات كانت على التسليم والتسلم والوقوف بشكل صحيح في الملعب".

"فيريرا مدرب سيظل في ذاكرتي للأبد، لن أنساه، كل اللاعبين كانوا يحبون بعضهم بسببه".

فيما قال أحمد عيد عبد الملك في حواره مع FilGoal.com: "في الزمالك تدربت مع فيريرا. كان أفضل مدرب عملت معه في مسيرتي. مدرب رائع صنع شخصية للزمالك وكان الجميع سعداء معه حتى في حالة عدم المشاركة".

"أذكر في أحد المرات كان يعلمنا كيفية استقبال الكرة. استلمتها لجهة خط التماس، فوجدته يوقف التدريب ويقول لي بأن علي استلام الكرة في اتجاه المرمى. ضحكت وقلت له أن عمري 35 عاما، هل تدريد تعليمي الآن وأنا قاربت على الاعتزال".

"كان مدربا رائعا ويحبني. كان يناديني رقم 10 وليس باسمي، لكنه كان يثق بي ويشركني دائما".

تسمية فيريرا لـ عبد الملك تنقلنا أخيرا لـ محمد أبو جبل الذي أصبح العالم كله يعرفه باسم "جاباسكي" بعد تألقه في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والذي الفضل فيه لـ فيريرا.

فيريرا كان يجد صعوبة في نطق اسم حارس الزمالك الذي ارتدى قميصه من قبل في 2013 حتى 2016، وقرر فيريرا أن يسمى الحارس "جاباسكي" تيمنا باسم لاعب سلة برتغالي شهير ونظرا للتشابة في الاسم.

الآن سيجد فيريرا خماسي فقط ممن دربه سابقا وحصد معه الثنائية: طارق حامد ومحمد أبو جبل ويوسف إبراهيم "أوباما" وأيمن حفني وحازم إمام، فكيف ستكون الولاية الثانية للمدرب المخضرم البالغ 75 عاما؟