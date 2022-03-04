محمد صلاح عن تفاوت مستواه بين ليفربول ومصر: أنا ثاني هدافي المنتخب

وزير الرياضة: كيروش طلب غلق استاد القاهرة قبل لقاء السنغال.. و60 ألف يحضرون اللقاء

النني: فخور بما قدمه منتخب مصر في أمم إفريقيا.. وهذا ما خفف من إحباطنا

العطار: الزمالك طلب حضور الجماهير لمباراة الوداد.. ولا توجد أزمة بين كيروش واتحاد الكرة

على هامش مواجهة تصفيات كأس العالم.. وفد من السنغال يزور مقر اتحاد الكرة

خبر في الجول - كيروش غير راضٍ عن الأداء في الدوري.. وكيف سيختار اللاعبين لمواجهة السنغال