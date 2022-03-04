محمد صلاح عن تفاوت مستواه بين ليفربول ومصر: أنا ثاني هدافي المنتخب

الجمعة، 04 مارس 2022 - 21:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر ضد المغرب أمم إفريقيا

محمد صلاح الدوري الإنجليزي منتخب مصر ليفربول
نرشح لكم
كاف يعلن المواعيد النهائية لمواجهات تصفيات كأس العالم والملاعب.. 3 مباريات في توقيت واحد نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش وزير الرياضة: كيروش طلب غلق استاد القاهرة قبل لقاء السنغال.. و60 ألف يحضرون اللقاء النني: فخور بما قدمه منتخب مصر في أمم إفريقيا.. وهذا ما خفف من إحباطنا العطار: الزمالك طلب حضور الجماهير لمباراة الوداد.. ولا توجد أزمة بين كيروش واتحاد الكرة على هامش مواجهة تصفيات كأس العالم.. وفد من السنغال يزور مقر اتحاد الكرة خبر في الجول - كيروش غير راضٍ عن الأداء في الدوري.. وكيف سيختار اللاعبين لمواجهة السنغال كرة سلة - السنغال تفوز على مصر 75-57 في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم
أخر الأخبار
كارتيرون يعود إلى السعودية من بوابة الاتفاق 6 دقيقة | السعودية
أهلي جدة يعلن إقالة مدربه 6 دقيقة | السعودية
"في مكانة مختلفة تماما" و"جعلني أعيش أفضل فترات حياتي".. ماذا قال لاعبو الزمالك عن فيريرا 23 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تعرف على مساعدي فيريرا في الزمالك 40 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح: زاملت لاعبين موهبتهم تفوقني.. كانوا يتدربون على هواهم ويتشاجرون مع المدرب 44 دقيقة | المحترفون
محمد صلاح عن تفاوت مستواه بين ليفربول ومصر: أنا ثاني هدافي المنتخب 56 دقيقة | منتخب مصر
رجل أعمال تركي يتقدم لشراء تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر موسيماني: علينا استغلال الفرص أمام المريخ.. وكنت أتمنى تأجيل لقاء بيراميدز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 3 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد