مران الزمالك - نبيه يعقد جلسة مع اللاعبين.. وطارق حامد يواصل التأهيل

أدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية وإطالات بمجمع الصالات بمقر النادي قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، فيما واصل طارق حامد التأهيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

وتولى الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على التدريبات البدنية والإطالات.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة خلال مران، وبدأت الفقرة بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تقوم كل مجموعة بالجري الخفيف حول الملعب لمدة 10 دقائق، قبل أن يخوض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية بالكرة قبل بدء التدريبات الفنية.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء فيوتشر الأخير تدريبات استشتفائية في صالة الجيمانزيوم.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه المدرب العام، خوض هذه المجموعة لتدريبات تأهيلية وبدنية مع باقي اللاعبين ومن ثم أداء تدريبات في صالة الجيمانزيوم لتجنب تعرضهم للاجهاد.

وعقد نبيه المدرب العام، جلسة مع اللاعبين في حضور أحمد عبد المقصود، وأيمن طاهر، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم.

وأثنى نبيه على على أداء اللاعبين في مباراة فيوتشر الأخيرة، وأشاد بالروح التي ظهر عليها الفريق والإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة، وطالب بضرورة الاستمرار في تقديم أداء أفضل في الفترة المقبلة.

وشرح المدرب العام بعض الأمور الفنية و خطة تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

وأدى طارق حامد لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء.

ويواصل طارق حامد البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، في ظل معاناته من إصابة بكدمه قوية في الركبة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفاز الزمالك يوم الأربعاء الماضي على فيوتشر بنتيجة 3-2 في لقاء مؤجل من الجولة 10.

ويلتقي الزمالك مع الجونة في الجولة 12، ويحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن سموحة.