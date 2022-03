بهدف مصطفى فتحي و3 بطاقات حمراء.. التعاون يتعادل مع الفتح

تعادل الفتح مع مضيفه التعاون بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).

وشارك مصطفى فتحي لاعب التعاون المنتقل إليه مؤخرا من الزمالك في المباراة منذ بدايتها وحتى خروجه في الدقيقة 96.

وسجل مصطفى فتحي هدف التعاون في الدقيقة 27، بتسديدة اصطدمت بقدم الظهير الأيسر توفيق بوحميد وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 36 تعادل فراس البريكان ليزداد وضع التعاون تأزما بطرد لاعبه نواف الصبحي في نهاية الشوط الأول.

الأمور لم تتوقف هنا، حيث تم طرد لاعب آخر من التعاون هو زي لويس في الدقيقة 49، بينما طرد مراد باتنا من صفوف الفتح في الدقيقة 70 بالإنذار الثاني.

📺 | 🇪🇬 Mostafa Fathy's effort gets a fortunate deflection to open the scoring for @AltaawounFC ⚽️#SPL | #OurLeague pic.twitter.com/wxRvgqIrua