بهدف مصطفى فتحي و3 بطاقات حمراء.. التعاون يتعادل مع الفتح
الجمعة، 04 مارس 2022 - 20:19
كتب : FilGoal
تعادل الفتح مع مضيفه التعاون بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).
مصطفى فتحي
النادي : التعاون
وشارك مصطفى فتحي لاعب التعاون المنتقل إليه مؤخرا من الزمالك في المباراة منذ بدايتها وحتى خروجه في الدقيقة 96.
وسجل مصطفى فتحي هدف التعاون في الدقيقة 27، بتسديدة اصطدمت بقدم الظهير الأيسر توفيق بوحميد وسكنت الشباك.
وفي الدقيقة 36 تعادل فراس البريكان ليزداد وضع التعاون تأزما بطرد لاعبه نواف الصبحي في نهاية الشوط الأول.
الأمور لم تتوقف هنا، حيث تم طرد لاعب آخر من التعاون هو زي لويس في الدقيقة 49، بينما طرد مراد باتنا من صفوف الفتح في الدقيقة 70 بالإنذار الثاني.
📺 | 🇪🇬 Mostafa Fathy's effort gets a fortunate deflection to open the scoring for @AltaawounFC ⚽️#SPL | #OurLeague pic.twitter.com/wxRvgqIrua— Saudi Pro League (@SPL_EN) March 4, 2022
بذلك رفع الفتح رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، بينما يحتل التعاون المركز الثاني عشر بـ24 نقطة.