إبراهيم عادل: هدفنا واضح في بيراميدز.. وأتمنى الانضمام لـ منتخب مصر ضد السنغال

الجمعة، 04 مارس 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز X الصفاقسي

أعرب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز عن سعادته بفوز ناديه على مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد اليوم الجمعة في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عادل عبر المركز الإعلامي لبيراميدز:"الجميع في الفريق هدفه واضح، الفوز في كل المباريات والوصول لأبعد نقطة ممكنة والاستمرار في المنافسة على الألقاب حتى النهاية".

وواصل "أحاول تقديم أفضل ما لدي، ومساعدة الفريق في تحقيق أهدافه. أنا تحت أمر الجهاز الفني لمنتخب مصر، أتمنى الانضمام في مباراتي السنغال".

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ومن جانبه قال زميله عمر جابر للمركز الإعلامي:"الفوز مهم للغاية، خاصة أنه أمام فريق محترم على ملعبه ومعه جهاز فني قوي".

وأردف "المدير الفني إيهاب جلال يتعامل مع اللاعبين بشكل رائع وهناك رغبة من الجميع في اللعب والوصول لأفضل مستوى، والكل جاهز في أي وقت وتحت أمر الجهاز الفني".

واعتلى بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز مبتعدا بنقطة عن الأهلي الوصيف. وللأخير لقاء مؤجل.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي يوم الثلاثاء وبعد 5 أيام يواجه مضيفه الصفاقسي التونسي في الكونفدرالية.

بيراميدز الدوري المصري
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