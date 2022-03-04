إيهاب جلال: التشكيل أمام المقاولون لا علاقة له بـ الأهلي.. ورمضان صبحي سعيد في بيراميدز

الجمعة، 04 مارس 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

أوضح إيهاب جلال المدير الفني لـ بيراميدز أنه لم يُجر مداورة في التشكيل من أجل مباراة الأهلي، وأشاد بتألق رمضان صبحي الذي شارك كبديل.

وقال إيهاب جلال عقب المباراة: "سعداء بالفوز واعتلاء قمة الدوري الممتاز من جديد".

وأضاف "لا أهتم كثيرا بمركز الفريق في الجدول، والأهم هو الفوز في كل مباراة سواء محليا وقاريا، والفوز وحده هو الذي سيمنح الأفضلية".

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وشدد "وضع تشكيل لقاء المقاولون لم يكن في اعتباري لقاء الأهلي، لأن مواجهة المقاولون هي الأهم، وأثق في جميع اللاعبين وتحدثت معهم لإراحة بعض العناصر بهدف التدوير والحصول على راحة في ظل ضغط اللقاءات محليا وقاريا، والكل في الفريق بنفس القيمة والأهمية بالنسبة لي كمدير فني".

دفع إيهاب جلال المدير الفني لـبيراميدز بـ محمد صادق ومحمود وادي في التشكيل الأساسي.

وأبقى على عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وفاجري لاكاي على مقاعد البدلاء.

وأردف "غير سعيد مطلقا بأرضية ملعب الجبل الأخضر الذي ظهر بشكل غير جيد تماما، ودائما كنت أسعد باللعب على هذا الملعب التاريخي ولكن لابد من الاهتمام به بشدة في ظل الضغط الشديد الذي يتعرض له من ملعب أكثر لقاء عليه في فترات بسيطة، ولابد أن تكون ملاعب الدوري في أفضل صورة".

وأشاد برمضان صبحي قائلا: "الجهاز الفني سعيد بما يقدمه مع النادي. واللاعب كذلك سعيد في بيراميدز وهدفه مع بقية زملائه الفوز بالبطولات في المرحلة المقبلة، واللاعبون هدفهم واضح وهو الفوز في كل المباريات محليا وقاريا من أجل الوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات".

رمضان شارك كبديل في الدقيقة 67 بدلا من إسلام عيسى.

فوز رفع رصيد بيراميدز إلى 26 نقطة في الصدارة من 10 مباريات بفارق نقطة عن الأهلي الثاني من 9 مباريات.

انتصار بيراميدز سيشعل صراع قمة الجولة الثامنة المؤجلة بين الفريقين والتي تُجرى يوم الثلاثاء المقبل.

فيما ظل ذئاب الجبل يبحثون عن الفوز الأول في الدوري منذ الجولة الأولى، إذ يظل الفريق حتى الآن لـ 11 مباراة دون فوز.

وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.

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