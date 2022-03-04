القمة تشتعل.. بيراميدز إلى الصدارة بثنائية في المقاولون العرب

الجمعة، 04 مارس 2022 - 19:43

كتب : FilGoal

بيراميدز 2-0 المقاولون العرب

عاد بيراميدز لصدارة ترتيب الدوري المصري مرة أخرى بعدما افتتح الجولة 12 بالفوز 2-0 على المقاولون العرب على استاد عثمان أحمد عثمان.

سجل هدفي بيراميدز: وليد الكرتي وإبراهيم عادل.

فوز رفع رصيد بيراميدز إلى 26 نقطة في الصدارة من 10 مباريات بفارق نقطة عن الأهلي الثاني من 9 مباريات.

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انتصار بيراميدز سيشعل صراع قمة الجولة الثامنة المؤجلة بين الفريقين والتي تُجرى يوم الثلاثاء المقبل.

فيما ظل ذئاب الجبل يبحثون عن الفوز الأول في الدوري منذ الجولة الأولى، إذ يظل الفريق حتى الآن لـ 11 مباراة دون فوز.

وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.

التشكيل

دفع إيهاب جلال المدير الفني لـبيراميدز بـ محمد صادق ومحمود وادي في التشكيل الأساسي.

وأبقى على عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وفاجري لاكاي على مقاعد البدلاء.

فيما الثنائي عمر بسام ومامادو نياس هجوم ذئاب الجبل.

وصف المباراة

9 دقائق فقط واحتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء للضيوف عقب عرقلة أمير عابد لوليد الكرتي داخل منطقة الجزاء وأكدت تقنية الفيديو القرار.

انبرى المغربي للركلة وسدد كرة تصدى لها أحمد عربي، لتصبح الركلة رقم 11 المهدرة في الدوري الموسم الحالي حتى الآن من 50 ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 26 حوّل الكرتي تسديدة إسلام عيسى من داخل منطقة الجزاء برأسية في الشباك معلنا تقدم الضيوف.

وفي الدقيقة 37 سدد مامادو نياس كرة قوية من على حدود المنطقة تصدى لها إكرامي.

وكاد محمود وادي أن يسجل الهدف الثاني لكن رأسيته تصدى لها أحمد العربي في الدقيقة 41.

في الدقيقة 54 سدد محمد مجلي كرة قوية ارتطمت بأحمد سامي وأمسك بها إكرامي.

إيهاب جلال أجرى تغييراته بعد الدقيقة 60 فأشرك عبد الله السعيد بدلا من محمد صادق وبعد 7 دقائق شارك رمضان صبحي وإبراهيم عادل بدلا من إسلام عيسى وإريك ترواري.

ضغط بيراميدز ازداد بعد التغييرات الهجومية، فسدد الكرتي بعد عرضية رمضان كرة ارتطمت بقدم أمير عابد ومرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 76.

وبعد دقيقة لم يستطع محمود وادي أن يستغل خطأ دفاع المقاولون العرب وسدد كرة قوية لكن في منتصف المرمى تصدى لها عربي.

الضغط أسفر عن هدف ثاني في الدقيقة 86 من إبراهيم عادل بتسديدة قوية على يسار الحارس، ليصبح ثاني هدافي بيراميدز في الدوري برصيد 15 هدفا بالتساوي مع إريك تراوري وخلف عبد الله السعيد صاحب الـ 32 هدفا.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع أطلق السعيد كرة قوية ارتدت من القائم الأيمن وانتهت المباراة بفوز بيراميدز.

بيراميدز المقاولون العرب في الدوري الدوري المصري
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