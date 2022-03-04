خضيرة: رونالدو أناني ولكن ليس بالمعنى السيئ.. وقابلت منه نسختين مختلفتين

تحدث سامي خضيرة لاعب الوسط الألماني المعتزل عن زميله السابق كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد حاليا، حيث لعبا معا في ريال مدريد ثم في يوفنتوس.

وقال خضيرة في تصريحاته لراديو "إي إس بي إن": "قابلت نسختين من كريستيانو. الأولى في ريال مدريد حيث كان أصغر وأقل ثقة وأكثر أنانية".

وأضاف "ليس أنانيا بالمعنى السيئ، ولكن مثل المهاجمين الشباب. كان يجب عليه أن يجد شخصيته".

وأوضح "ثم قابلت النسخة الثانية من كريستيانو بعد انتقاله إلى يوفنتوس، حيث كان أكثر قيادية".

وتابع "لا يزال الكبرياء والأنانية يحركانه للتسجيل، ولكنه يدفع الزملاء للأمام ويساعدهم على التحسن، وخارج الملعب كان أكثر هدوءا ونضجا، ولكن في الملعب دائما في قمة تركيزه وحدته".

وواصل خضيرة "رأينا ذلك منذ اليوم الأول. إنه تنافسي للغاية. حتى وإن كنا نلعب 4 ضد 4 في التدريبات، يريد دائما الرهان على ذلك الأمر، سواء على 100 يورو أو زجاجة نبيذ. إنه شخص تنافسي ويغضب إذا خسر، ولذلك لا أحد يريد أن يخذله".

واختتم الألماني "يجب أن تمنح رونالدو الكرة داخل الصندوق، ويجب أن تنقل فكرة القتال لأجله. ان تركض لأجله وأن تفعل كل شيء لأجله، لأنه في النهاية على الأرجح سيسجل هدف الفوز ويحصل لنا على النقاط الثلاث. هذا هو الاتفاق الضمني مع كريستيانو".

يذكر أن خضيرة توج بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، كما فاز بدوري أبطال أوروبا مع رونالدو في نفس العام بصفوف ريال مدريد.