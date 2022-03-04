خضيرة: رونالدو أناني ولكن ليس بالمعنى السيئ.. وقابلت منه نسختين مختلفتين

الجمعة، 04 مارس 2022 - 19:01

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد

تحدث سامي خضيرة لاعب الوسط الألماني المعتزل عن زميله السابق كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد حاليا، حيث لعبا معا في ريال مدريد ثم في يوفنتوس.

وقال خضيرة في تصريحاته لراديو "إي إس بي إن": "قابلت نسختين من كريستيانو. الأولى في ريال مدريد حيث كان أصغر وأقل ثقة وأكثر أنانية".

وأضاف "ليس أنانيا بالمعنى السيئ، ولكن مثل المهاجمين الشباب. كان يجب عليه أن يجد شخصيته".

أخبار متعلقة
رونالدو: لماذا لا أطمح لتتويجات أخرى طالما فريقي قادر على ذلك؟ دي ليخت: رحيل رونالدو كان سبب بداية يوفنتوس السيئة هذا الموسم خضيرة: رونالدو لا يدافع.. لديه اعتزاز بالغ بالنفس سامي خضيرة يعلن اعتزاله

وأوضح "ثم قابلت النسخة الثانية من كريستيانو بعد انتقاله إلى يوفنتوس، حيث كان أكثر قيادية".

وتابع "لا يزال الكبرياء والأنانية يحركانه للتسجيل، ولكنه يدفع الزملاء للأمام ويساعدهم على التحسن، وخارج الملعب كان أكثر هدوءا ونضجا، ولكن في الملعب دائما في قمة تركيزه وحدته".

وواصل خضيرة "رأينا ذلك منذ اليوم الأول. إنه تنافسي للغاية. حتى وإن كنا نلعب 4 ضد 4 في التدريبات، يريد دائما الرهان على ذلك الأمر، سواء على 100 يورو أو زجاجة نبيذ. إنه شخص تنافسي ويغضب إذا خسر، ولذلك لا أحد يريد أن يخذله".

واختتم الألماني "يجب أن تمنح رونالدو الكرة داخل الصندوق، ويجب أن تنقل فكرة القتال لأجله. ان تركض لأجله وأن تفعل كل شيء لأجله، لأنه في النهاية على الأرجح سيسجل هدف الفوز ويحصل لنا على النقاط الثلاث. هذا هو الاتفاق الضمني مع كريستيانو".

يذكر أن خضيرة توج بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، كما فاز بدوري أبطال أوروبا مع رونالدو في نفس العام بصفوف ريال مدريد.

سامي خضيرة كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد ريال مدريد يوفنتوس
نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: رانجينك هو أب الضغط وأنظر لهذه الفرق سيدورف يشهر إسلامه "سعيد بانضمامي لكم.. ولم أغير اسمي" مؤتمر توخيل: حزينون ومتحمسون لبيع تشيلسي.. هكذا استقبلنا الخبر وهذا موقف تجديد اللاعبين جوارديولا يعلن غياب روبن دياز لشهر ونصف مؤتمر كلوب: هذا هدفي حين أترك ليفربول.. وشعور الفوز بكأس الرابطة لا يختلف عن دوري الأبطال مؤتمر أنشيلوتي: إصابتا كروس وفالفيردي لن تمنعهما من لقاء باريس.. وهذا دليل صلابتنا الدفاعية هل اقترب الرحيل؟ تقارير: مستقبل ماجواير مع يونايتد في خطر.. واستياء زملائه منه ضمن ضحايا الغزو الروسي.. وفاة مدرب شباب شاختار
أخر الأخبار
القمة تشتعل.. بيراميدز إلى الصدارة بثنائية في المقاولون العرب 6 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - الفارق 10 نقاط.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 21 39 دقيقة | الدرجة الثانية
خضيرة: رونالدو أناني ولكن ليس بالمعنى السيئ.. وقابلت منه نسختين مختلفتين 48 دقيقة | أوروبا
عاد أساسيا فهز الشباك مجددا.. مصطفى فتحي سجل هدفه الرابع مع التعاون 54 دقيقة | المحترفون
مؤتمر جوارديولا: رانجينك هو أب الضغط وأنظر لهذه الفرق 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة البروفيسور.. فيريرا مدربا لـ الزمالك ساعة | مصر
في الجول يكشف موقف مدرب الزمالك الجديد.. فيريرا يقترب بشدة وبديله جاهز ساعة | الدوري المصري
مرتضى منصور: اتفقنا مع مدير فني وسنعلن عنه بعد قليل ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 3 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد