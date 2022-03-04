للقصة فصل لم يُكتب بعد.. فيريرا يعود لقيادة الزمالك

تعاقد الزمالك مرة أخرى مع المدرب البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا مثلما أعلن النادي اليوم الجمعة عبر رئيسه مرتضى منصور.

ليعود "البروفيسور" البالغ عمره 75 عاما إلى مقعد الرجل الأول في القلعة البيضاء بعد 7 سنوات.

وسيخلف فيريرا، مدرب بورتو وبنفيكا وسبورتينج لشبونة السابق، المدرب باتريس كارتيرون الفرنسي الذي فسخ الزمالك تعاقده يوم الإثنين الماضي.

وأعلن مرتضى منصور عبر قناته في يوتيوب التعاقد مع فيريرا لمدة عام ونصف وقال إن الأخير سيرافقه مساعد ومحلل أداء ومدرب لياقة.

ولم يعلن مرتضى موعد قدوم فيريرا إلى القاهرة وأول مباراة له مع الزمالك.

اللقب الـ12

بطل الدوري في البرتغال ومصر وقطر كان قائد الكتيبة البيضاء نحو لقب الدوري الـ12 في تاريخ الفريق، في موسم 2014-2015 أعاد الزمالك إلى زعامة الكرة المصرية بالتتويج بالثنائية المحلية.

في فبراير 2015 خلف مواطنه جايمي باتشيكو في دكة الزمالك، ليبدأ مسيرة محلية مميزة انتهت بالتتويج بلقب الدوري الذي غاب عن خزائن الأبيض 11 عاما.

ثم واصل نتائجه المميز بالتفوق على الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك، في نهائي كأس مصر بالفوز بهدفي باسم مرسي مهاجم سيراميكا كليوباترا حاليا.

قبل أن يودع الكونفدرالية الإفريقية من الدور نصف النهائي على يد النجم الساحلي التونسي ويخسر السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 3-2.

ثم جمع فيريرا 10 نقاط في أول 4 جولات من الدوري موسم 2015-2016 قبل أن يغادر القلعة البيضاء بعد 41 مباراة، فاز في 28 منها وخسر 6.

وبعد الزمالك قاد فيريرا فريق السد القطري لمدة 3 مواسم ونصف.

ثم درب سانتوس البرازيلي سبعة أشهر وقاد بوافيشتا في النصف الثاني من الموسم الماضي.

10 ألقاب

وخلال مسيرته الممتدة منذ عام 1981، توج فيريرا بعشرة ألقاب، أبرزها ثلاثية متتالية مع بورتو في الدوري البرتغالي.

مارس فيريرا كرة القدم في شباب نادي أوفارينسي قبل أن يتوقف في عمر الـ20 ليبدأ رحلته التدريبية.

قاد العديد من الأندية البرتغالية ودرب أنجولا وعمل مساعدا في منتخب بلده من 1990 إلى 1992.

وفي آخر مغامراته قاد بوافيشتا للبقاء في الدوري البرتغالي موسم 2020-2021.