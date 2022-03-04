مرتضى منصور: اتفقنا مع مدير فني وسنعلن عنه بعد قليل

الجمعة، 04 مارس 2022 - 18:11

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر قناته في يوتيوب إنه اتفق مع "مدير فني قدير" وسيعلن عنه بعد نصف ساعة.

وأضاف "للتو أنهيت اجتماعي مع اللاعبين. تعاقدنا مع مدرب على مستوى عال، سنعلن بعد قليل عنه ومساعديه".

وواصل "نقول للجمهور قف خلف الفريق، لدينا بطولات عديدة سواء الدوري أو دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر الموسم الماضي والموسم الحالي".

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وفسخ الزمالك عقد مدربه السابق باتريس كارتيرون يوم الإثنين الماضي بعد خسارة الفريق أمام مضيفه الوداد بنتيجة 3-1 في دوري أبطال إفريقيا.

وقاد أسامة نبيه الفريق أمام فيوتشر يوم الأربعاء وفاز الزمالك بنتيجة 3-2 في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك فريق الجونة يوم الإثنين في الدوري.

ثم يلعب ضد ضيفه الوداد في 12 مارس الجاري ضمن دوري الأبطال.

الزمالك مرتضى منصور
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