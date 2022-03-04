الإسماعيلي يهزم سمنود برباعية وديا

فاز الإسماعيلي على ضيفه سمنود بأربعة أهداف دون رد في لقاء ودي جرى عصر الجمعة في استاد الإسماعيلية.

وخاض الدراويش المباراة بتشكيل مكون من محمد فوزي ومحمد عادل وعماد حمدي ومحمد مصر وعمرو الحلواني ومحمد بن خماسة وعمر الوحش وسايكو كونتي وجان موريل ووجيه عبد الحكيم وكارميلو ألجارانياز.

بينما في الشوط الثاني أشرك المدرب حمد إبراهيم تشكيلا قوامه أحمد عادل ومحمد بيومي وأحمد أيمن ومحمود البدري ومحمد مخلوف وحسن ياسين وشادي ماهر ومدحت فقوسة ومحمود عبد الله وأبو بكر الجمل.

وسجل رباعية الدراويش سايكو كونتي في الشوط الأول وعمر الوحش ووجيه عبد الحكيم وشادي ماهر في الشوط الثاني.

ويستضيف الإسماعيلي فريق فاركو يوم الإثنين في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري ويبحث عن فوزه الأول.

في 11 مباراة سابقة تعادل 4 مرات وخسر 7 مباريات.