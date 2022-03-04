تصفيات المونديال – لوكمان يتواجد لأول مرة مع نيجيريا.. وعودة أوسيمن ودينيس لمواجهة غانا

الجمعة، 04 مارس 2022 - 16:55

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب نيجيريا أمم إفريقيا

تواجد أدمولا لوكمان في قائمة نيجيريا لأول مرة لمواجهة غانا، فيما عاد إيمانويل دينيس، وفيكتور أوسيمن.

أعلن أوجوستين أجوافين مدرب منتخب نيجيريا، قائمة بلاده لمواجهة غانا في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022.

قائمة نيجيريا شهدت استدعاء أدمولا لوكمان جناح ليستر سيتي لأول مرة بعدما شارك مع كافة الفئات العمرية لمنتخب إنجلترا، وحصل معهم على كأس العالم للشباب.

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من جهة أخرى، عاد فيكتور أوسيمن، وإيمانويل دينيس مهاجما نابولي وواتفورد بعد استبعادهما من القائمة النهائية لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة لأسباب مختلفة.

وجاءت قائمة نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: مادوكو أوكوي "سبارتا روتيردام – فرانسيس أوزوهو "أومونيا" – دانييل أكيبي "كايزر تشيفز".

الدفاع: ويليام إيكونج "باديربورن" – كينيث أوميرو "ليجانيس" – ليون بالوجون "جلاسجو رينجرز" – أولا إينا "تورينو" – سيمي أجايي "وست بروميتش ألبيون" – كالفين باسي "جلاسجو رينجرز" – زايدو سانونسي "بورتو" – شيهو عبد الله "أومونيا".

الوسط: ويلفريد نديدي "ليستر سيتي" – جوي أريبو "جلاسجو رينجرز" – فرانك أونيكا "برينتفورد" – أوجهينكارو إيتيبو "واتفورد" – أكينكونمي أمو "كوبينهاجن".

الهجوم: أحمد موسى "فاتح كاراجمرك" – موزيس سيمون "نانت" – صامويل شيكويزي "فياريال" – فيكتور أوسيمين "نابولي" – أوديون إيجالو "الهلال" – عمر صادق "ألميريا" – كيليتشي إيهيناتشو "ليستر سيتي" – إيمانويل دينيس "واتفورد" – أدمولا لوكمان "ليستر سيتي"

وتلتقي نيجيريا مع غانا في المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم 2022. المبارة الأولى ستكون في غانا يوم 25 مارس الجاري، على أن يكون الإياب في لاجوس بـ نيجيريا يوم 29 من نفس الشهر.

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