تشكيل الدوري - وادي وصادق يقودان بيراميدز.. ورباعي في وسط المقاولون

أعلن بيراميدز تشكيله لمواجهة مضيفه المقاولون العرب اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز في الجولة 12.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - عمر جابر

وسط الملعب: إسلام عيسى - وليد الكرتي - اريك تراوري - نبيل عماد - محمد صادق

الهجوم: محمود وادي

البدلاء: المهدي سليمان - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد توفيق - أحمد فتحي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - فاجري لاكاي

أما تشكيل المقاولون فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد العربي

في الدفاع: أحمد عبد العزيز- فاروقا نور الدين- محمد سمير- أمير عابد

في الوسط: عبد الرحمن جبنة- كريم مصطفى- أحمد عفيفي- محمد مجلي

في الهجوم: عمر بسام- مامادو نياس

وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.