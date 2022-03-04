تشكيل الدوري - وادي وصادق يقودان بيراميدز.. ورباعي في وسط المقاولون
الجمعة، 04 مارس 2022 - 16:41
كتب : FilGoal
أعلن بيراميدز تشكيله لمواجهة مضيفه المقاولون العرب اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز في الجولة 12.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - عمر جابر
وسط الملعب: إسلام عيسى - وليد الكرتي - اريك تراوري - نبيل عماد - محمد صادق
الهجوم: محمود وادي
البدلاء: المهدي سليمان - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد توفيق - أحمد فتحي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - فاجري لاكاي
أما تشكيل المقاولون فجاء كالتالي:
في حراسة المرمى: أحمد العربي
في الدفاع: أحمد عبد العزيز- فاروقا نور الدين- محمد سمير- أمير عابد
في الوسط: عبد الرحمن جبنة- كريم مصطفى- أحمد عفيفي- محمد مجلي
في الهجوم: عمر بسام- مامادو نياس
وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.