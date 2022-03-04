تشكيل الدوري - وادي وصادق يقودان بيراميدز.. ورباعي في وسط المقاولون

الجمعة، 04 مارس 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بيراميدز بهدف علي جبر في مرمى الصفاقسي

أعلن بيراميدز تشكيله لمواجهة مضيفه المقاولون العرب اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز في الجولة 12.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: شريف إكرامي

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الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - عمر جابر

وسط الملعب: إسلام عيسى - وليد الكرتي - اريك تراوري - نبيل عماد - محمد صادق

الهجوم: محمود وادي

البدلاء: المهدي سليمان - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد توفيق - أحمد فتحي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - فاجري لاكاي

أما تشكيل المقاولون فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد العربي

في الدفاع: أحمد عبد العزيز- فاروقا نور الدين- محمد سمير- أمير عابد

في الوسط: عبد الرحمن جبنة- كريم مصطفى- أحمد عفيفي- محمد مجلي

في الهجوم: عمر بسام- مامادو نياس

وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

بيراميدز الدوري المصري
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