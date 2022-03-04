سيدورف يشهر إسلامه "سعيد بانضمامي لكم.. ولم أغير اسمي"

الجمعة، 04 مارس 2022 - 16:31

كتب : FilGoal

سيدورف ميلان

أشهر كلارنس سيدورف النجم الهولندي السابق إسلامه، مبديا سعادتها بالنضمام إلى "الأسرة الإسلامية حول العالم".

وكتب سيدورف عبر حسابه الشخصي على إنستجرام "شكر خاص لكل من الرسائل الطيبة التي تحتفي بانضمامي إلى الأسرة الإسلامية".

وأضاف "يسعدني الانضمام إلى جميع الأخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم، وخاصة عزيزتي صوفيا التي جعلتني أتعمق في معنى الإسلام".

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وأتم "أنا لم أغير اسمي، سأبقى كما سماني والدي. كلارنس سيدورف. أرسل حبي لكل شخص في العالم".

تجارب ناجحة وإنجاز لم يمس حتى الآن حققها كلارينس سيدورف خلال مسيرته بقمصان عمالقة الكرة الأوربية مع أياكس أمستردام، وريال مدريد، وميلان، لكن النهاية كانت مختلفة تماما وغير متوقعة حينها.

3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع 3 أندية مختلفة بمسيرة امتدت 36 عاما في الملاعب الأوروبية، لكنه قرر إنهاء مسيرته في البرازيل رفقة بوتافوجو وأصبح "أعظم أجنبي لعب في الدوري البرازيلي عبر تاريخه" وفقا لـ ماوريسيو أسينسياو رئيس النادي.

الأسطورة الهولندية يملك 87 مباراة دولية مع الطواحين كذلك. سجل فيها 11 هدفا من 1994 إلى 2008.

واعتزل سيدورف كرة القدم عام 2014 ليتجه إلى مجال التدريب. وبدأ مسيرته مع ميلان في نفس العام، قبل أن يتجه إلى الصين لتدريب فريق شينزين سنة 2016.

من الصين، عاد سيدورف إلى أوروبا مجددا لتدريب فريق ديبورتيفو لاكورونيا عام 2018.

وكانت آخر محطات صاحب الـ45 رفقة منتخب الكاميرون من 2018 إلى 2019.

كلارنس سيدورف ميلان هولندا
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