مؤتمر أنشيلوتي: إصابتا كروس وفالفيردي لن تمنعهما من لقاء باريس.. وهذا دليل صلابتنا الدفاعية

الجمعة، 04 مارس 2022 - 14:54

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إن إصابة لاعبي الفريق تونس كروس وفيدي فالفيردي لن تمنعهما من التواجد أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "فالفيردي ليست لديه مشكلة في التواجد ضد باريس وأعتقد كروس كذلك".

وعن ديفيد ألابا قال: "سيلعب غدا بلا أدنى شك لتدرب معنا بالأمس".

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ويستعد ريال مدريد لملاقاة ريال سوسيداد غدا السبت في الجولة 27 من الدوري الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو.

وعن اللقاء قال: "لدينا خطة تناسب مباراة الغد وخطة أخرى للقاء باريس".

ورفض المدرب الإيطالي الرد على سؤال حول إيرلينج هالاند وكيليان مبابي وإمكانية انتقالهما لفريقه وقال: "لا أحب الحديث عن لاعبين ليسوا متواجدين هنا".

وعن الإقصاء من كأس الملك قال: "نشعر بخيبة أمل لكن ذلك حدث في لحظة معينة بغياب اللاعبين البرازيليين عنا وكريم بنزيمة لكن الحقيقة أننا نتصدر الدوري بفارق ست نقاط ولدينا القدرة على العودة في النتيجة ضد باريس".

وكان ريال مدريد خسر من سان جيرمان في الذهاب بهدف دون رد سجله مبابي.

وأشاد أنشيلوتي بقدرات فريقه الدفاعية وقال: "في آخر أربع مباريات في الدوري لم نستقبل أي هدف وهذا يشير للصلابة الدفاعية".

ريال مدريد أنشيلوتي
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