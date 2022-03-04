أحمد مرتضى: لا يوجد لاعب بالأهلي حاليا أتمنى ضمه.. وحالة تضم رمضان صبحي لـ الزمالك

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي باسمه إنه لا يوجد حاليا لاعب في صفوف الغريم التقليدي الأهلي يتمنى ضمه.

وتحدث أحمد مرتضى عبر قناة "تن" قائلا: "لا أتذكر قائمة الأهلي بالكامل لكن أعتقد لا يوجد حاليا أتمنى ضمه".

وواصل "هناك لاعب واحد كنت متبنيه وأدعمه هو أحمد عبد القادر أعرفه منذ ست سنوات وهناك علاقة بيننا، وأنا أفصل العلاقات الإنسانية عن العمل".

وكشف "منذ سبع سنوات كنت سأضم رمضان صبحي من الأهلي للزمالك حينما كان ناشئ إذ كان لديه مشكلة في تعاقده آنذاك".

وعه هل رمضان صبحي مرشح للانضمام للزمالك حاليا أجاب "لاعب كبير سنضمه لو أرادته الإدارة الفنية ولكننا لم نتفاوض معه".

وعن تعاقد رمضان الضخم مع بيراميدز قال: "مع احترامي لبيراميدز يحدث تنازلات حينما ينضم أي لاعب للأهلي أو الزمالك والأمر في النهاية متوقف على قرار اللاعب".

مقولة الأهلي فوق الجميع

وعن هل لو توفر للزمالك استقرار إداري مثل الأهلي كان سيفوز ببطولات أكثر في إفريقيا رد "لا أريد تحميل كل شيء على الصراعات الإدارية فحتى عام 1992 توج الزمالك بـ5 أو 6 دوري، هناك أجيال لم تتوج بأي شيء في النادي، وكمال درويش أخبرني يوما ما أن معارضة مرتضى صنعت الفارق لأنها جعلت الأغلبية يفكرون في قرارهم قبل اتخاذه".

أما عن مقولة الأهلي فوق الجميع قال: "الأهلاوية قالوا إن تفسير المقولة أن الأهلي فوق كل أبنائه، وأعتقد أن هذا نحتاج حدوثه في الزمالك أن يكون النادي فوق أبنائه، تلك الجزئية يتفوق فيها الأهلي هذا رأيي".

لافتة نادي القرن

وبسؤاله عن هل سيتم إزالة لافتة نادي القرن الحقيقي من الزمالك رد أحمد مرتضى "لا ستظل متواجدة ووجهة نظري أن الزمالك هو نادي القرن وهذا طبيعي لأننا توجنا بعدد بطولات أكبر وتوجنا بالبطولة الأهم وعلى الأقل أنا النادي الأكثر تتويجا في القرن العشرين".

وبسؤاله عن استاد الزمالك أجاب "هناك رسومات للملعب وموافقات عليها وخلال فترة قريبة جاهزة على التنفيذ وكيفية حدوث ذلك".

اعتزال شيكابالا

وبسؤاله عن حقيقة اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بنهاية الموسم قال: "لا أعتقد حدوث ذلك، شيكابالا لاعب كبير ظلم نفسه وتعرض للظلم، تحدثت معه من قبل أنه بالقليل من التركيز كان يمكن أن ينضم لبرشلونة هو لاعب هام لنا".

وشدد "وبالتأكيد يوم اعتزال شيكابالا سيكون له مكان في الزمالك في الناحية الإدارية أو الفنية فالزمالك لا يترك أبنائه".

"لا أشجع الأهلي إفريقيا"

وبسؤاله عن تشجيع الأهلي في المباريات الإفريقية بعد تأكيد مدرب الزمالك الأسبق أحمد حسام "ميدو" بتشجيعه على المستوى القاري قال: "تشجيع ميدو للأهلي في المباريات الإفريقية ليس شيئا يعاب عليه، أنا لا أشجع الأهلي في المباريات الإفريقية".

واستدرك "لكن أحيانا لو هناك بعض التوتر والعصبية ربما أتعاطف مع فريق مصري".

وعن تاكيس جونياس مدرب بيراميدز ووادي دجلة السابق قال: "لا أرى تاكيس جونياس مناسبا للزمالك أنا أحب الأسماء الكبيرة أصحاب الشخصيات القوية".

وعن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قال: "أحترمه وليس بيننا خلافات لكن أتمنى أن يهدأ قليلا ويجعل الأمور أفضل لأن البلد تحتاج من الجميع العمل بدلا من الخلافات".

عن تحكم عائلة مرتضى في الزمالك

وسُئل أحمد مرتضى عن تحكم عائلته في الزمالك في ظل تواجد والده كرئيس وهو كعضو مجلس إدارة وشقيقة أمير كمشرف عام على الكرة بدلا من الاستعانة بأبناء النادي أجاب "مرتضى منصور أكثر رئيس نادي أعطى الفرص خاصة في كرة القدم مثل مؤمن سليمان وخالد جلال وأمير عزمي مجاهد ومدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز وميدو وحازم إمام كل الأجيال حصلت على فرصتها".

وأردف "لو نتحدث عن مستوى الإدارة تستطيعون سؤال أعضاء المجلس، مرتضى يقسم الأدوار بيننا في الإدارة".

وشدد أحمد مرتضى "أعتبر الزمالك من أفضل فتراته هي مجلس إدارة مرتضى منصور أنا أحب التحدث بالتاريخ فمن 1911 وهذه معلومة لا يعرفها أحد توج النادي بخمسة ألقاب للدوري".

وأكمل "نحن نتحدث عن التتويج بسبعة أو ثمانية ألقاب للدوري منذ دخول مرتضى لإدارة الزمالك حتى وهو عضو أو نائب فهذا يُكتب في السيرة الذاتية، فالبطولات تُحسب لي حتى وأنا متحدث رسمي".

وتابع "حتى دوري أبطال إفريقيا الزمالك توج بخمسة، مرتضى توج بأربعة، أما السوبر الإفريقي فمرتضى توج بهم جميعا".

وواصل "وحينما نتحدث عن تحكم عائلة مرتضى في النادي مع أن كل أندية مصر مورثة داخل النادي لأن أي نشاط اجتماعي يجب أن تكون عضوا في النادي فنجل أي شخص سيتواجد في أي رياضة وعلى العكس أنا منصبي بالانتخاب ".

وأتم أحمد مرتضى حديثه "وأكثر معارض لمرتضى منصور في جلسات الإدارة هو أنا، واسألوا أي شخص".