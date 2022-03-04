أحمد مرتضى: الضغط الجماهيري يجعل اللاعبين يفاوضننا بقوة أكبر.. والزمالك "بيدلع لاعيبته"

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي باسمه إن الضغط الجماهيري لضم اللاعبين يجعلهم يخوضون المفاوضات بقوة أكبر من النادي نفسه.

وشدد أحمد مرتضى في حديثه عبر قناة "تن" أن الزمالك مثل كل أندية العالم لديه مشاكل مالية ولكنه يعمل على حلها مشددا على أن هذا دوره كعضو مجلس إدارة.

كما تطرق عضو مجلس إدارة الزمالك للحديث عن تجديد اللاعبين الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وقال أحمد مرتضى: "هناك سلبيات ضخمة حدثت في الفترة الأخيرة في الزمالك فهناك ملفات كثيرة حدث بها انهيار مثل فريق الكرة والألعاب الجماعية وعلى المستوى الإنشائي كان هناك الكثير من الأشياء تحتاج لصيانة".

وواصل "هناك مديونيات كبيرة على الزمالك والقول دائما بإن الزمالك فقير جعل النادي يخسر فرصة ضم بعض اللاعبين، اليوم أحاول اكتساب ثقة الأطراف الأخرى من البداية".

وشدد "كل أندية العالم لديها مشاكل مالية لكن يمكن حلها فهذا دوري كعضو مجلس إدارة وألا أقوم بفتح باب التبرعات".

وتابع "أوقات أعلن عن المشكلة لأشارك الجمهور فيها أو أضغط في اتجاه آخر".

وأردف " فعلى سبيل المثال جماهير الزمالك من الجماهير التي تهتم بكل التفاصيل وهذا كان يسبب عبء لي في التفاوض مع اللاعبين".

وأوضح "فهناك لاعب أستطيع جعله يحصل على مليون جنيه فقط لكن الضغط الجماهيري تجعل اللاعب يخوض المفاوضات بقوة أكبر بسبب طلب الجماهير ضمه لأنه مطلب شعبي".

واستدرك "لكن بصفة عامة لا يوجد ناد في العالم ليس لديه مشاكل مالية ودوري حلها ولا أشتكي، فما حدث خسرنا الكثير".

تجديد تعاقدات اللاعبين

وعن تجديد تعاقدات اللاعبين قال أحمد مرتضى: "لدينا 8 أو 9 لاعبين الآن علينا تجديد تعاقداتهم وهذا يسبب لنا الضغط بسبب كثرة العدد ولدينا كذلك لاعبين آخرين في الألعاب الجماعية الأخرى".

وشدد "لدينا القدرة على التجديد مع أي لاعب والالتزام بالتعاقدات".

وعن أكثر لاعب استمرت المفاوضات معه فترة طويلة من قبل أجاب " كان طارق حامد واستمر التفاوض بيننا 24 ساعة للتجديد في وقت سابق".

واستدرك "لكن التفاوض يستمر لساعتين أو ثلاثة في ظل وجود رغبة من الطرفين للتجديد وطالما هناك قدرة مالية فلا توجد مشكلة".

وبسؤاله عن مصير محمد أبو جبل أجاب "أي كان اللاعب نستطيع تعويضه ولا أتحدث عن محمد أبو جبل أو طارق حامد أو أشرف بنشرقي أو عمر السعيد فالكرة أصبحت علم".

وأوضح "ربما لاعب يجدد بـ50 مليون جنيه وذلك المبلغ يجعلني أضم ثلاثة لاعبين، لا أتحدث عن لاعب بعينه بل أتحدث بشكل عام ".

وبسؤاله مرة أخرى هل سيرحل أبو جبل أجاب قائلا: "لا لا سيجدد فإلى أين سيذهب؟ سأعطيه المبلغ الذي حددناه ويساوي قيمته".

وعن هل يحصل أبو جبل على 15 مليون جنيه وهل أكثر من ذلك المبلغ رد "وربما أقل، ولكنني لم أجتمع به ولم أعرف مطالبه حتى الآن".

وشدد "كل لاعب لدينا له قيمة وربما يحصل على زيادة عنها لأن الزمالك بيدلع لاعيبته".

وأكمل "أي لاعب سيجدد بالشروط التي تتوافق مع الزمالك ويقدر عليها النادي وتكون شروط منطقية".

وأتم أحمد مرتضى حديثه "ومن يرى أن مصلحته خارج الزمالك فهو حر في تحديد مصيره".