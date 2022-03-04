أحمد مرتضى: ساسي رحل برغبة الإدارات السابقة لـ الزمالك.. وأحب المدرسة البرتغالية في التدريب

الجمعة، 04 مارس 2022 - 11:17

كتب : FilGoal

منتخب تونس - كأس العرب - فرجاني ساسي

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي باسمه إن فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق والدحيل القطري الحالي رحل عن الفريق بسبب رغبة من مسؤولي النادي الأبيض السابقين.

وتحدث أحمد مرتضى لقناة "تن" ردا حول إمكانية ضم ساسي مجددا قائلا: "لو الجهاز الفني يريد ضم فرجاني ساسي سنضمه".

وعن رحيل اللاعب التونسي عن الزمالك سابقا قال: "ما أعرفه أن ساسي كان يريد تجديد تعاقده مع الزمالك فحال عدم إعطائه مستحقاته فأنت تريد رحيله وأعتقد هذا سبب رحيل اللاعب لنتحدث بواقعية".

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وتابع "تلك اللجان كانت مؤقتة ولا عيب لديهم في رغبتهم في توفير الأموال لأشياء أخرى ربما كان لديهم أهداف أخرى ولا أقصد أن أكون مخطئا فيهم".

وشدد "ساسي رحل برغبة الإدارة وليس رغبة اللاعب وأعتقد هذا ما حدث".

وأردف "فعلى سبيل المثال أنا أريد التجديد مع بنشرقي أعطيته كل مستحقاته كي لا يكون لديه حجة".

المدرب الجديد

وبسؤاله عن هل يحب المدرسة البرتغالية في التدريب وهل هي الأقرب لتدريب الزمالك أجاب "شخصيا أحب المدرسة البرتغالية ولا أعرف رأي أمير مرتضى في هذا الأمر".

وأوضح "فأمير في وقت ما كان يرغب في التعاقد مع السويسري ريني فايلر وكان مرشح للتعاقد معه قبل الصربي ميتشو".

وبسؤاله هل يتفاوض الزمالك مع فايلر أو تم التعاقد بالفعل مع مدرب أجنبي أجاب "لم نتعاقد مع مدرب حتى الآن".

وعما قاله مرتضى منصور رئيس النادي بوصول المدرب الجديد يوم الأحد أجاب ضاحكا "المستشار قال لي لا أجيب وأن أموه الأمر".

وواصل "حتى الآن الأمور لم تُحسم، ولكنني لن أفصح عن اسم المدرب".

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