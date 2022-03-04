إقامة مباراة الإسماعيلي وبتروجت في كأس مصر بدون جمهور
الجمعة، 04 مارس 2022 - 10:46
كتب : ياسر الشريف
تلقى الإسماعيلي إخطارا من اتحاد الكرة أبلغه فيه بإقامة مباراته أمام بتروجت في كأس مصر بدون جمهور.
ويستضيف الإسماعيلي منافسه بتروجت يوم 12 مارس الجاري في تمام السادسة مساء بملعب الإسماعيلية.
ويعود آخر تتويج للإسماعيلي إلى موسم 1999-2000 إذ أن الدراويش توجوا باللقب مرتين عبر تاريخهم.
ومن ناحية أخرى يخوض الدراويش اليوم الجمعة مباراة ودية أمام منية سمنود بناء على طلب من المدير الفني للفريق حمد إبراهيم للاطمئنان على حالة البدلاء والمستبعدين.
ويعاني الإسماعيلي الأمرين في الدوري إذ أنه بعد 11 جولة يحتل المركز الأخير بعدما حصد أربع نقاط ولم يحقق أي انتصار.
وكان الإسماعيلي تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري مع مصر للمقاصة بهدفين لكل فريق كما أهدر لاعبو الدراويش ركلتي جزاء.
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