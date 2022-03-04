مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4-3-2022 والقنوات الناقلة.. بيراميدز وإنتر
الجمعة، 04 مارس 2022 - 10:39
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الجمعة 4 مارس 2022 إقامة مباراة بين المقاولون العرب وبيراميدز في الجولة 12 من الدوري المصري.
وتقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
وفي الدوري الإيطالي سيواجه إنتر ميلان نظيره ساليرنيتانا وتنطلق في العاشرة إلا ربع مساء.
وستذاع المباراة عبر الحساب الرسمي للدوري الإيطالي عبر "يوتيوب".
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