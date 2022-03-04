مرتضى منصور لـ في الجول: طارق حامد يجتمع الآن مع أمير لإتمام التجديد

الجمعة، 04 مارس 2022 - 00:16

كتب : بسام أبو بكر

طارق حامد مران الزمالك

يجتمع طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك حاليا مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الفريق للاتفاق على تفاصيل تجديد تعاقده.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مرتضى منصور لـFilGoal.com في تصريحات مقتضبة: "طارق حامد يجتمع الآن مع أمير مرتضى في المنزل للاتفاق على التجديد".

وأتم "وكما قلت في الفيديو المنشور مسبقا إن طارق سنجتمع معه مساء الخميس، لإتمام التجديد والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالعقد".

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وينتهي تعاقد طارق حامد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وكان مرتضى منصور كشف في فيديو عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" أن طارق حامد اتصل به وأخبره بالاجتماع مع مسؤولي النادي في وقت لاحق من يوم الخميس لإتمام التجديد.

وفي سياق آخر يستعد طارق حامد للعودة للمشاركة في المران الجماعي مع الزمالك ومن ثم المباريات أنه حسبما علم FilGoal.com فإنه حال اجتياز لاعب خط الوسط للاختبار الطبي اليوم الجمعة سيشارك في المران الجماعي مباشرة كي يتواجد في مواجهة الجونة المقبلة.

لكن حال رأى الجهاز الطبي حاجة اللاعب للاستمرار في تنفيذ البرنامج التأهيلي فهو سيكون جاهزا لمباراة الوداد في دوري أبطال إفريقيا.

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