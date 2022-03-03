عقوبات ومكافآت وقضية شيلونجو.. أبرز قرارات إدارة الإسماعيلي

عقد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي اجتماعا لبحث عدة ملفات في أعقاب استمرار تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاءت قرارات الدراويش كالتالي:

- مضاعفة مكافآت الفوز للاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول بالنادي وصرفها بشكل مجمع بنهاية مباريات الدور الأول لمنافسات مسابقة الدوري الممتاز بواقع ١٠ آلاف جنيه لكل مباراة وذلك في حالة وصول الفريق للمركز الثاني عشر على أقل تقدير.

- في حالة احتلال الفريق لمركز أدني من ذلك سيتم إلغاء كافة المكافآت المذكورة مع خصم نسبة ٢٥٪ من عقود اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول.

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تحمل قيمة ٥٠٠ تذكرة في مباراة الفريق أمام فاركو والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في إطار الجولة الثانية عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز وذلك لضمان أكبر حضور جماهيري.

- قرر مجلس الإدارة تفويض يحيى الكومي في التواصل مع المستشار نصر عزام محامي الإسماعيلي لبحث كيفية الطعن علي قرار الفيفا بتغريم نادي الاسماعيلي مبلغ ١٣٦ ألف دولار بخصوص ملف الشكوى المقدمة من الناميبي بنسيون شيلونجو مهاجم الفريق السابق.