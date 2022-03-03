المصري يحيل أحمد الشيخ إلى التحقيق مع إيقاف مستحقاته

أعلن النادي المصري إحالة أحمد الشيخ لاعب الفريق إلى التحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي.

وقرر النادي برئاسة سمير حلبية إيقاف مستحقات اللاعب لحين صدور قرار المستشار القانوني للنادي المصري.

وكشف بيان النادي أن القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني ومدير الكرة كريم ذكري ومجدي الألقي طبيب الفريق.

وذلك بشأن عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق وتغيبه المستمر بدون عذر مسبق وعدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني والطبي وفقا لبيان النادي.

وانتقل الشيخ إلى المصري قبل انطلاق الموسم الجاري قادما من بيراميدز.

وخاض الشيخ ست مباريات فقط هذا الموسم وساهم في ثلاثة أهداف بتسجيل هدف وصناعة هدفين.

وتعادل المصري مع إنبي بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري.

ورفع المصري رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس وبفارق ست نقاط عن سموحة صاحب المركز الرابع.

أما إنبي ففي المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بعد مرور 11 جولة.