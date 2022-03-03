الزعيم يحكم الدربي.. الهلال يضرب النصر برباعية
الخميس، 03 مارس 2022 - 22:48
كتب : FilGoal
سحق الهلال مضيفه النصر بأربعة أهداف دون رد في دربي الرياض ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).
تقدم ماتيوس بيريرا في الدقيقة 16 بعد تمريرة حاسمة من جوستافو كويلار.
وفي الدقيقة 34 سجل سالم الدوسري الهدف الثاني بعد تمريرة من النيجيري أوديون إيجالو.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل الدوسري ثالث الأهداف، لينهي الشوط الأول بتقدم الزعيم 3-0.
ازداد الوضع سوءا بطرد راميرو موري من صفوف النصر في الدقيقة 63.
واختتم إيجالو هذا الحفل في الدقيقة 75 بعد تمريرة من ماتيوس بيريرا.
بذلك يرفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق 14 نقطة عن الاتحاد المتصدر والذي لعب مباراتين أكثر، فيما تجمد رصيد النصر عند 44 نقطة في المركز الثاني.
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