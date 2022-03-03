صلاح: هذا سبب تسلم زوجتي جائزة القدم الذهبية.. وأكبر مميزات مكة

كشف محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول سبب قرار تسلم زوجته جائزة القدم الذهبية رغم حضوره للحفل.

وتحدث صلاح عبر قناة "دي إم سي" قائلا: "أشعر أنها لا تظهر معي كثيرا. صعودها لتسلم الجائزة جعلها متوترة للغاية، ولكني شعرت أنها تستحق تسليط الضوء على دورها".

وأضاف "مهما قلت عن زوجتي لن أوفيها حقها فهي أكثر من تعاني معي في حياتي".

أما عن نجلته مكة فقال: "تقول إنها تحبني وتعرف كيف تقول لي (كلام حلو) حتى تحصل على ما تريد".

وواصل "مكة تتحدث الإنجليزية جيدا وتفضل الحديث معنا في المنزل بالعربية".

وعن كيف اختار اسمه نجلته الثانية كيان قال: "لا أختار الأسماء. ماجي زوجتي هي من اختارت تسمية البنتين. قالت إنه اسم جيد ولم يطلق على الكثير من البنات ".

وعن نجلتيه قال: "كيان شخصيتها قوية وتتعلم من مكة. مكة تسعى للسيطرة على المنزل بأكمله. أرى العلاقة جيدة ولكن مكة تغار منها بعض الشيء. كانت مكة تملك كل الاهتمام والآن هناك طفلة أخرى وبالتالي مكة تحاول فرض سيطرتها".

وبسؤاله ماذا تفعل مكة حين يتعرض هو لإصابة أو شد قال: "من الممكن أن أجري خلفها أثناء اللعب فيزداد الشد. مكة لديها طاقة جيدة وتفضل اللعب طوال الوقت ولا تحب النوم. شخصيتها قوية وعنيدة وإذا أرادت أن تأخذ شيئا مثل الشوكولاتة فلن تصمت حتى تأخذها".

وواصل صلاح حديثه "هذا يظهر أنها حين ستملك هدفا في المستقبل ستحققه. هذا شيء سيشكل فارقا كبيرا معها في المستقبل. هي تملك من صفاتي أكثر مما تملك من صفات والدتها".

وأتم "حين كنت صغيرا كنت أتمنى أن أرزق بولد، ولكن حين رزقت بابنتين لم يعد الأمر يشكل فارقا بالنسبة لي".