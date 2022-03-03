كرة سلة - سبورتنج يتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر للسيدات

الخميس، 03 مارس 2022 - 22:20

كتب : FilGoal

رنيم الجداوي أمام هاجر عامر - سبورتنج ضد الأهلي سلة

تأهلت سيدات سبورتنج لملاقاة الأهلي في نهائي كأس مصر تكرارا لنهائي النسخة الماضية.

ونجح فريق سبورتنج في التغلب على هيليوبوليس بنتيجة 88-67 في ختام نصف النهائي.

وأقيمت مباريات نصف النهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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وكان الأهلي قد تغلب على سموحة بنتيجة 82-75 ليتأهل للنهائي للدفاع عن لقبه.

وواجهت سيدات الأهلي فريق سبورتنج في نهائي كأس الموسم الماضي وتم حسم اللقب في الثانية الأخيرة لصالح الأحمر.

وفاز الأهلي وقتها بنتيجة 82-80 في الثانية الأخيرة ليحقق اللقب وقتها.

واختتمت منافسات بطولتين من الموسم الحالي وهما السوبر المصري ودوري المرتبط.

وحصد سبورتنج لقب السوبر المصري بينما الأهلي فاز بدوري المرتبط.

كرة سلة الأهلي سبورتنج كأس مصر سيدات
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