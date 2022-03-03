كرة سلة - سبورتنج يتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر للسيدات
الخميس، 03 مارس 2022 - 22:20
كتب : FilGoal
تأهلت سيدات سبورتنج لملاقاة الأهلي في نهائي كأس مصر تكرارا لنهائي النسخة الماضية.
ونجح فريق سبورتنج في التغلب على هيليوبوليس بنتيجة 88-67 في ختام نصف النهائي.
وأقيمت مباريات نصف النهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وكان الأهلي قد تغلب على سموحة بنتيجة 82-75 ليتأهل للنهائي للدفاع عن لقبه.
وواجهت سيدات الأهلي فريق سبورتنج في نهائي كأس الموسم الماضي وتم حسم اللقب في الثانية الأخيرة لصالح الأحمر.
وفاز الأهلي وقتها بنتيجة 82-80 في الثانية الأخيرة ليحقق اللقب وقتها.
واختتمت منافسات بطولتين من الموسم الحالي وهما السوبر المصري ودوري المرتبط.
وحصد سبورتنج لقب السوبر المصري بينما الأهلي فاز بدوري المرتبط.
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