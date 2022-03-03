قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة سهلة لليفربول.

وسوف يواجه ليفربول الفائز من مباراة فريقي نوتنجام فورست وهدرسفيلد وهما أندية الدرجة الأولى في الدوري الإنجليزي.

وستقام مباراة ليفربول خارج أرضه.

فيما يواجه تشيلسي نظيره ميدلزبره الذي أقصى مانشستر يونايتد وتوتنام في المباراتين السابقتين.

ويستضيف ساوثامبتون منافسه مانشستر سيتي.

فيما سيواجه كريستال بالاس الفائز من مواجهة إيفرتون أو بورهام وود أحد أندية الدرجة الخامسة في إنجلترا.

وتوج ليفربول باللقب سبع مرات من قبل آخرهم في 2006.

أما تشيلسي ففاز باللقب ثماني مرات آخرهم في 2018.

وظفر مانشستر سيتي باللقب ست مرات آخرهم في 2019.

ويعد أرسنال هو أكثر المتوجين باللقب عبر التاريخ بـ14 بطولة يليه مانشستر يونايتد بـ12 لقبا.