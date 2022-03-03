محمد صلاح: أفضل شعور عندما أفوز مع المنتخب.. وهكذا تعاملت مع مشكلتي في سويسرا

أعرب محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول عن فخره عندما يلعب مع المنتخب.

ووصف صلاح الفوز مع منتخب مصر بالشعور الأفضل على الإطلاق.

وقال صلاح عبر قناة دي إم سي: "الناس لا تعلم كيف أكون فخورا عندما ألعب مع المنتخب".

وأضاف "تقريبا أفضل إحساس في الدنيا عندما أفوز مع المنتخب، لا يمكن وصف إحساس التأهل لكأس العالم بعد غياب ورؤية فرحة الشعب المصري والجماهير بعد المباراة".

وعن رد فعله بإشادة الجماهير المصرية به أوضح"لا يوجد كلام يمكن أن يوصف إحساسي عن تعليقات الناس الإيجابية تجاهي".

وتابع "أن أكون سببا في أمل لهم أمر رائع، ذلك كان بالنسبة لي هدفا من أهدافي أن ترى الناس شخصا يمكن أن يحقق أمور إيجابية، الآن إن مت سأكون حققت هدفي".

وكشف صلاح "عندما ذهبت إلى سويسرا كانت لدي مشكلة في البداية بسبب اللغة ولكن جلست مع نفسي وتسائلت هل أعود إلى مصر بعد شهرين مثلما فعل ذلك أكثر من شخص أم استمر؟".

وشدد "شاهدت الكثير من مقاطع الفيديو عن أسباب عودتهم إلى مصر وأمور مثل التنمية البشرية من أجل تطوير تفكيري في الأمر".

وواصل "إذا عدنا بالزمن عشر سنوات وتسائلنا هل ترى أنه من الممكن أن يأتي لاعبا مصريا ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم كانت الإجابة ستكون لا".

واختتم تصريحاته "ولكن الآن سيكون الأمر مختلف بعدما رأوا شخصا منهم نافس على ذلك وأحمد الله إنني حققت ذلك الهدف".